Nyfikna och engagerade stödpedagoger, titta hit!
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2026-08-03
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Ref: 20261745Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna och engagerade stödpedagoger till två av våra verksamheter inom LSS-bostäder.
Som stödpedagog arbetar du nära brukarna och har samtidigt en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet i verksamheten. Tillsammans med kollegor, omsorgspedagog och chef bidrar du till att utveckla arbetssätt, metoder och strukturer som stärker kvaliteten i stödet och skapar goda förutsättningar för brukarnas delaktighet, utveckling och självständighet.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar för att ytterligare stärka ett kunskapsbaserat och personcentrerat arbetssätt. Vi söker därför dig som vill använda din kompetens och erfarenhet för att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Hos oss finns möjlighet att påverka arbetssätt, dela med sig av kunskap och tillsammans med kollegor arbeta för att verksamheten utvecklas utifrån brukarnas behov och verksamhetens uppdrag.
Målgruppen består av personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism med komplexa stödbehov. Arbetet ställer krav på erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och förmåga att skapa struktur, förutsägbarhet och individuellt anpassat stöd.
Som stödpedagog har du en central roll i det pedagogiska arbetet. Du arbetar nära brukarna samtidigt som du vägleder och stödjer kollegor i pedagogiska frågor, dokumentation och metodutveckling. I rollen samarbetar du nära verksamhetens omsorgspedagog, som ansvarar för det övergripande pedagogiska arbetet. Tillsammans bidrar ni till att pedagogiska metoder omsätts i praktiken, att arbetsgruppens kompetens utvecklas och att stödet utformas utifrån varje brukares individuella behov, mål och förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Ge stöd i vardagsliv, personlig omvårdnad, kommunikation, sociala relationer och aktiviteter.
Arbeta utifrån individernas mål, behov och förutsättningar.
Tillämpa, utvärdera och vidareutveckla pedagogiska arbetssätt.
Arbeta med dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning.
Bidra till kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.
Stödja och vägleda kollegor i pedagogiska frågor.
Arbeta utifrån tydliggörande pedagogik, AKK/TAKK och lågaffektivt bemötande.
Samverka med anhöriga och andra professioner kring brukarnas insatser.
B-körkort är ett krav då bilkörning ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har 200 YH eller 60 hp inom funktionshinderområdet eller beteendevetenskap.
Har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och komplexa stödbehov.
Vill bidra till utveckling, kvalitet och ett positivt arbetsklimat.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, positiv och trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och individens behov. Eftersom vi lägger stor vikt vid samarbete tror vi att du trivs med att arbeta nära dina kollegor, delar med dig av din kunskap och bidrar till en god laganda.
Du tar ansvar för ditt uppdrag, ser möjligheter i utmaningar och har förmåga att hitta lösningar som skapar värde för både brukare och verksamhet. Vi värdesätter också att du är nyfiken, har god självinsikt och ett genuint intresse för utveckling, både av verksamheten och av dig själv som yrkesperson. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för de personer vi stöttar. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som värdesätter samarbete, lärande och ständig utveckling.
Vi erbjuder en arbetsplats där pedagogik, kvalitet och brukarfokus står i centrum, och där du får möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och verksamhet. Här värdesätts din erfarenhet, dina idéer och ditt engagemang, och du får goda möjligheter att vara med och göra skillnad på riktigt.
Vi tillämpar löpande urval och ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Om arbetsplatsen
Välkommen till avdelning LSS-bostäder enhet 6 och till oss på Funktionsstödsförvaltningen! Här arbetar stödpedagoger, stödassistenter, omsorgspedagoger och sektionschefer tillsammans i ett nära samarbete där allas kompetens är viktig. Vi har ett starkt fokus på delaktighet, kvalitet och kontinuerlig utveckling, med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje brukare.
Verksamheterna är belägna strax utanför Malmö med närhet till grönområden. För att underlätta din pendling är det en fördel om du har tillgång till bil. Detta är dock inget krav för tjänsten.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, och du kan kallas till intervju innan annonseringstiden har gått ut.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Jobbnummer
10019500