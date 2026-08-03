Extrapersonal, Partyland Norrköping
Brunas Partytillbehör AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-08-03
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Älskar du fest, ballonger och att sprida glädje?
Nu söker vi en till festlig kollega som älskar kunder, kreativitet och magiska stunder!
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Kan hoppa in med kort varsel, på förmiddagar, kvällar och helger
Brinner för att ge förstklassig kundservice
Är flexibel, självgående och stresstålig
Du känner dig trygg i att arbeta själv
Studerar 100% vid sidan om på universitetet då det passar bäst till tjänsten
Meriterande om du har b-körkort och tillgång till egen bil för eventuella företags jobb
Dina superkrafter:
Jobba med massor av ballonger – dekorationer och magiska kundupplevelser
Sprida wow-känsla och service i världsklass
Växla mellan lugnt tempo och hög fart utan att tappa leendet
Vi erbjuder:
Ballong utbildning – ingen erfarenhet krävs!
Vara del av ett kreativt, roligt team
Chansen att jobba i ett företag där varje dag är lite magisk
Ansök idag och bli en del av vår magiska ballongvärld!
Start: Vid överenskommelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Vi tar emot ansökningar med CV med en kort presentation av dig direkt i butiken. Arbetsgivare Brunas Partytillbehör AB
(org.nr 556816-6903)
Repslagaregatan 18 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partyland Jobbnummer
10019508