Extrapersonal, Partyland Norrköping

Brunas Partytillbehör AB / Butikssäljarjobb / Norrköping
2026-08-03


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Älskar du fest, ballonger och att sprida glädje?

Nu söker vi en till festlig kollega som älskar kunder, kreativitet och magiska stunder!
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre

Kan hoppa in med kort varsel, på förmiddagar, kvällar och helger

Brinner för att ge förstklassig kundservice

Är flexibel, självgående och stresstålig

Du känner dig trygg i att arbeta själv

Studerar 100% vid sidan om på universitetet då det passar bäst till tjänsten

Meriterande om du har b-körkort och tillgång till egen bil för eventuella företags jobb

Dina superkrafter:
Jobba med massor av ballonger – dekorationer och magiska kundupplevelser

Sprida wow-känsla och service i världsklass

Växla mellan lugnt tempo och hög fart utan att tappa leendet

Vi erbjuder:
Ballong utbildning – ingen erfarenhet krävs!

Vara del av ett kreativt, roligt team

Chansen att jobba i ett företag där varje dag är lite magisk

Ansök idag och bli en del av vår magiska ballongvärld!
Start: Vid överenskommelse!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Vi tar emot ansökningar med CV med en kort presentation av dig direkt i butiken.

Arbetsgivare
Brunas Partytillbehör AB (org.nr 556816-6903)
Repslagaregatan 18 (visa karta)
602 32  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Partyland

Jobbnummer
10019508

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