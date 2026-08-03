Kafébiträde sökes till konstcafé
Hansson Khorsand, Ellen / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-08-03
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Älskar du människor, möten, kaffe och konst? Då är du varmt välkommen till Kahawa Art Café i hjärtat av Ljungskile.
I juni 2025 slog vi upp dörrarna till ett helt nytt unikt litet café med konstutställningar och kulturevenemang.
Cafét är beläget mitt i centrala Ljungskile med gångavstånd till buss och tåg med goda kommunikationer, närhet till strand, naturområden och en fantastisk kustmiljö. Under sommarhalvåret är det en välbesökt plats av både lokalbor och turister.
Konceptet bygger på riktigt gott specialkaffe, läckra godsaker, smörgåsar och luncher lagade helt från grunden på plats i caféet.
Kvalitet, hållbarhet och generositet är centralt i vår verksamhet och vi har skapat en mötesplats där besökaren kan känna sig som hemma, vill stanna en stund eller köpa med sig take away och få ett riktigt härligt personlig bemötande. Vi har regelbundna events så som vernissager, livemusik, och konstworkshops.
Vi söker en engagerad och kreativ person som är redo att ta sig an den dagliga driften och vara med och utveckla caféet tillsammans med oss. Vi söker dig som verkligen brinner för riktigt bra service, högkvalitativt specialkaffe, har ett intresse för bakning och matlagning, som är självgående och gärna gör det där lilla extra.
Tjänsten kommer att innefatta kassa, kaffeberedning, servering, bakning och enklare matlagning, disk och städning med varierande arbetsuppgifter och olika högt tempo beroende på kundflödet i caféet. Det är därför önskvärt att du är självgående, initiativrik och proaktiv och tar tag i det som behövs göras för stunden. Likaväl som du är bekväm med att ta instruktioner och trivs med att ingå i ett litet familjärt team där vi samarbetar och kompletterar varandra.
Det är viktigt att du är bekväm i att ansvara för och driva cafét ensam de dagar det behövs och tjänsten kan komma att övergå till caféföreståndare för rätt person. Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Du bör vara en person som älskar mötet med människor och att ge god och personlig service
Har stort intresse för kaffe, bakning och matlagning
Du bör ha gedigen arbetslivserfarenhet inom serviceyrket och/eller bageri/café/resturangbranschen och därför uppmuntrar vi personer i alla åldrar och med olika bakgrund att söka.
Önskvärt:
Bekväm med att prata engelska med våra internationella gäster
Baristaerfarenhet/utbildning är ett plus men inget krav då rätt person kommer att få utbildning efter behov
Konditor/kockutbildning - ett stort plus är om du är intresserad och insatt i hållbahetstänk inom livsmedel och cafébranschen
Cateringerfarenhet
Vi serverar frukost vissa datum och ser gärna att du har möjlighet att förbereda detta tidiga morgnar (på plats från ca 7.30)
B-Körkort
Vad vi erbjuder:
75-100% tjänst med 6 månader provanställning som övergår i tillsvidareanställning för rätt person
Vi erbjuder en härlig och kreativ miljö där vi är måna om en hållbar arbetsplats där alla som arbetar mår bra och trivs
Vi erbjuder fortbildning och kunskap inom specialkaffe och olika bryggningsmetoder
För den kreativa finns oändliga möjligheter till egna aktiviteter och projekt inom caféets verksamhet.
Intervjuer hålls löpande med start omgående så tveka inte att skicka din ansökan så snart som möjligt!
Ansökan skall innehålla CV och personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: kahawaartcafe@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb på Kahawa". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hansson Khorsand, Ellen
Vällebergsvägen 5 C (visa karta
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459 30 LJUNGSKILE Arbetsplats
Kahawa Art Café Jobbnummer
10019507