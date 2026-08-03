Tekniker - Göte Carlsson Bil i Hisings Kärra

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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Göte Carlsson Bil söker nu en engagerad tekniker till deras verkstad i Hisings Kärra. Är du en driven fordonstekniker som vill vara en del av ett företag med högt tempo och gott samarbetsklimat? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om tjänsten Som tekniker hos oss arbetar du med service, reparationer och felsökning på våra kunders fordon. Du kommer att vara en viktig del av verkstadsteamet och bidra till att våra kunder alltid får professionellt bemötande och högkvalitativt arbete.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon

Felsökning och reparationer

Kvalitetskontroll inför leverans till kund

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som fordonstekniker

Har fordonsteknisk utbildning

Har B-körkort

Är van att arbeta självständigt och kan felsöka avancerade problem på egen hand

Är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta i team

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Placering: Hisings Kärra Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160550-2127674".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10019520

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