Tekniker - Göte Carlsson Bil i Hisings Kärra
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-03
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Göte Carlsson Bil söker nu en engagerad tekniker till deras verkstad i Hisings Kärra. Är du en driven fordonstekniker som vill vara en del av ett företag med högt tempo och gott samarbetsklimat? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om tjänsten Som tekniker hos oss arbetar du med service, reparationer och felsökning på våra kunders fordon. Du kommer att vara en viktig del av verkstadsteamet och bidra till att våra kunder alltid får professionellt bemötande och högkvalitativt arbete.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon
Felsökning och reparationer
Kvalitetskontroll inför leverans till kund
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonstekniker
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort
Är van att arbeta självständigt och kan felsöka avancerade problem på egen hand
Är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta i team
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Placering: Hisings Kärra Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160550-2127674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10019520