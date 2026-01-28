Vi söker målningstekniker till Proplate
2026-01-28
Vill du arbeta i en varierande roll där du kombinerar teknik, kvalitet och utveckling? Vi på Proplate söker nu en målningstekniker som vill bidra till att våra produkter håller högsta standard. Du blir en viktig del av vårt produktionsteam och rapporterar till områdeschefen.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som målningstekniker får du en central roll i vår produktion. Du kommer arbeta både operativt och utvecklingsinriktat med våra målningsprocesser. Ditt arbete bidrar direkt till vår kvalitetssäkring, kundnöjdhet och ständiga förbättring.
Arbetstiderna är 07:00-15:00 Måndag till Fredag
Lön enligt ÖK
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I din vardag kommer du bland annat att:
Arbeta med förbättringar och utveckla våra målningsprocesser.
Följa upp och hantera avvikelser i produktionen.
Följa upp gårdagens produktion
Genomföra visuella kontroller och stickprovsmätningar.
Medverka vid utfallsprov och underhåll.
Arbeta med kostnadseffektivisering.
Ansvara för utbildning av personal och stötta kollegor vid behov.
Inköp av förbrukningsmaterial samt underhålla befintliga arbetsredskap vid behov.
Planlägga veckans arbete.
Bidra till en säker, effektiv och kvalitetsdriven arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom produktion och ytbehandling.
God förståelse för kvalitetssäkring och avvikelsehantering.
Ett öga för detaljer och är noggrann.
Förmågan att utbilda och stötta kollegor.
Initiativförmåga och vilja att bidra till förbättringar.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka processer.
Om verksamheten
Proplate skär, maskinbearbetar, svetsar och målar monteringsfärdiga komponenter i grovplåt åt kunder över hela världen. Vi är nytänkare. Vi älskar utmaningar, att lösa problem och testa gränser. ?Det är så vi kan fortsätta ligga i framkant - On The Cutting Edge.
Vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar till en bra hälsa. Därför erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag, frukt till fikarasten och en timmes träning i veckan på betald arbetstid.
Fast lön
