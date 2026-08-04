Vi söker lokalvårdare
Rutan i Torsby AB / Städarjobb / Torsby Visa alla städarjobb i Torsby
2026-08-04
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Joina team Rutan✨
Vi söker förstärkning i höst.
Inledande 2-3 dagar i veckan med möjlighet till mer.
Vi tänker oss att du är social, glad och ansvarstagande. Och att du gillar att göra ett bra jobb hos våra härliga kunder, oavsett om det är företagsstäd, flyttstäd eller hemstäd.
Vill du vara del av vårt glada team?
Skicka en kort beskrivning om dig själv samt CV till oss på
👉👉 info@rutan.nu
- gärna redan idag!🤗
💼 Tjänst: timanställning
📍Ort: Torsby
⌚ Arbetstid: vardagar 8-16
🗓️ Start: efter överrenskommelse,
gärna runt månadsskifte aug/sep
✨ Fördel: om du har städvana sen tidigare samt körkort & tillgång till egen bil. Ej krav!
🗣️ Önskvärt: att du behärska svenska i tal och skrift
📝 Skicka en kort beskrivning om dig själv samt CV till
👉👉 info@rutan.nu
- gärna redan idag!
Hoppas vi hör från dig!
MVH Rutorna
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Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: Info@rutan.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rutan i Torsby AB
(org.nr 556948-0824), http://www.rutan.nu
Kälkerud 35 (visa karta
)
685 92 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022045