Vi söker lokalvårdare

Rutan i Torsby AB / Städarjobb / Torsby
2026-08-04


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Joina team Rutan✨
Vi söker förstärkning i höst.
Inledande 2-3 dagar i veckan med möjlighet till mer.
Vi tänker oss att du är social, glad och ansvarstagande. Och att du gillar att göra ett bra jobb hos våra härliga kunder, oavsett om det är företagsstäd, flyttstäd eller hemstäd.
Vill du vara del av vårt glada team?
Skicka en kort beskrivning om dig själv samt CV till oss på
👉👉 info@rutan.nu - gärna redan idag!🤗
💼 Tjänst: timanställning
📍Ort: Torsby
⌚ Arbetstid: vardagar 8-16
🗓️ Start: efter överrenskommelse,
gärna runt månadsskifte aug/sep
✨ Fördel: om du har städvana sen tidigare samt körkort & tillgång till egen bil. Ej krav!
🗣️ Önskvärt: att du behärska svenska i tal och skrift
📝 Skicka en kort beskrivning om dig själv samt CV till
👉👉 info@rutan.nu - gärna redan idag!
Hoppas vi hör från dig!
MVH Rutorna

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: Info@rutan.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rutan i Torsby AB (org.nr 556948-0824), http://www.rutan.nu
Kälkerud 35 (visa karta)
685 92  TORSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10022045

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