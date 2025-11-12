Vi söker konsulter!
2025-11-12
Boss Business Partner är ett rekryterings- och bemanningsföretag som utgår från Mora, men med kunder i hela Dalarna.
Vi erbjuder våra kunder interimlösningar och möjligheten att hyra in konsulter inom tjänstemannasektorn. Vi söker dig som vill jobba som konsult via oss ute hos någon av våra kunder!
Vi söker främst dig med erfarenhet inom NÅGOT av nedan områden:
Ekonomi- redovisningsekonom, controller, ekonomiansvarig/ekonomichef.
HR- generalist, HRBP
Inköp- strategisk inköpare
Logistik - tex. koordinator
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och har en förmåga att snabbt anpassa dig till nya sammanhang. Som konsult hos oss är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan hitta din plats i olika företag och organisationer. Du har en naturlig förmåga att kommunicera och samarbeta med olika typer av människor och känner dig trygg i att bidra med din expertis oavsett bransch eller uppdragets karaktär.
Vi ser att du är lösningsorienterad, självgående och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Med ditt driv och din professionella inställning bidrar du till att våra kunder får den bästa lösningen på sina behov. Tidigare erfarenhet av konsultuppdrag är meriterande, men viktigast är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas i rollen.
Vi tittar löpande på ansökningar som kommer till oss så tveka inte att skicka in ditt CV eller skriv en rad om dig själv.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss, Sofia sofia@bossbp.se
eller Evelyn evelyn@bossbp.se Så ansöker du
