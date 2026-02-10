Vi Söker Kombibils operatör till Gävle
Serwent AB / Fordonsförarjobb / Gävle Visa alla fordonsförarjobb i Gävle
2026-02-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serwent AB i Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
SERWENT är en ledande lokal entreprenör inom vatten- och avloppstjänster. Med cirka 200 engagerade medarbetare och en omsättning på runt 350 MSEK är vi verksamma i Göteborg, Stockholm, Västerås, Uppsala och Gävle. Efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka, och nu söker vi fler kompetenta kollegor som vill vara med på vår fortsatta resa.
Just nu rekryterar vi en kombibilsoperatör till vår verksamhet i Gävle. Hos oss blir du en del av ett företag där värderingarna pålitlig, modig och omtänksam är en naturlig del av vardagen.
Här arbetar idag ett engagerat team på ett dussin operatörer. Vi utför uppdrag inom bland annat Slamtömning, ADR, avloppsspolning, rörinspektion, undersökningar samt jourtjänster. Våra operatörer arbetar oftast inom sitt eget segment, men med fördelar hjälper vi varandra där behov finns. Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som kombibilsoperatör ansvarar du för att utföra företagets olika projekt hos både privata och kommunala kunder runt om i Gästrikland. Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att hantera det kommunala systemet för dagvatten inom kommunerna, men vi stödjer med fördel upp varandra där behov finns.
Systemet behöver tömmas och underhållas för att avrinning ska hålla god funktion och detta tillgodoser vi genom våra tjänster.
Arbetet är självständigt och utförs ute på fält med stort fokus på planering, både av intern och extern arbetskraft.
Det är av stor vikt att man tycker om att arbeta fysiskt, drivs att arbete i tempo och har god kommunikationsförmåga. Vi använder oss av planeringsverktyg via surfplatta för att följa upp och hantera våra order och projekt.
Rollen innebär stor frihet under ansvar. Du:
• planerar själv dina arbetsdagar och körsträckor effektivt
• ansvarar för ditt fordons underhåll och din utrustning
• arbetar med stöd av digital ruttplanering via surfplatta
Du har vid behov alltid kollegor och arbetsledning nära till hands. Arbetet kan innebära att raster och luncher tas där uppdraget för tillfället utförs, vilket ställer krav på god egen planering.
Mer om dig och vad vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med ett självständigt arbete. Du är trygg i din yrkesroll har förmågan att tänka logistiskt. Du har god körvana samt har lätt för att möta kunder på ett professionellt sätt. Du kommunicerar tydligt och är med i förbättringsarbetet tillsammans med ditt team och närmaste chef.
Vi ser även det som fördel om du har ADR behörighet eller andra erfarenheter kring kombibils körning, VA/VVS, avloppsspolning, grävning och bygg, fastighetsskötsel, jour eller liknande, men ej ett krav.
Vi ser att du har:
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetet innehåller fysiska moment, så vana av fysiskt arbete och god fysik är en fördel.
Som person är du stresstålig, initiativtagande och planerar din körning med fokus på både trafiksäkerhet och miljö.
Något av det vi erbjuder dig
• Trygg anställning med kollektivavtal.
• Möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
• Varierande arbetsdagar och uppdrag
• En arbetsplats med stark gemenskap - gemensam frukost och sociala aktiviteter
• Friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och välmående
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas, Alkohol- och drogtester genomförs vid nyanställning.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serwent AB
(org.nr 556530-9233) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serwent Sverige Kontakt
Arbetsledare
Erik Jonsson erik.jonsson@serwent.se Jobbnummer
9734927