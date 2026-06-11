Frisörlärare som är intresserad av en vikarietjänst

Hårakademin Valhalla AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nacka
2026-06-11


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Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare, och skulle vilja kombinera med ditt nuvarande frisör jobb att utbilda nya generationens frisörer.
Som lärare är du lyhörd och har lätt för att skapa relationer med våra elever. Du är också strukturerad, engagerad och lösnings-orienterad. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och förstår vikten av att vara en god förebild för våra elever. Ett plus är att du är insatt i skolverkets bedömnings matriser och har varit handledare för bl.a. APL elever.
Skicka ett mejl med cv till info@harakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@harakademin.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hårakademin Valhalla AB (org.nr 556895-6824)
Hästholmsvägen 32 (visa karta)
131 30  NACKA

Jobbnummer
9959883

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