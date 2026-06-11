Koordinator inom mediaproduktion
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Kulturjobb / Uppsala Visa alla kulturjobb i Uppsala
2026-06-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala
, Stockholm
, Ekerö
, Skara
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Avdelningen för student- och utbildningsstöd
Vi söker en driven och initiativrik person som trivs med att arbeta med alla typer av media, både självständigt och i team. Avdelningen för student- och utbildningsstöd ingår inom verksamhetsstödet med ett 40-tal medarbetare fördelade på fyra campus. Vi svarar för administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta att:
planera, filma och redigera video samt fotografering
skapa och bearbeta undertexter, både på svenska och engelska
stödja ljudinspelning till tex. podd
administrativt arbete bla. sammanställa timmar för fakturering
Att själv agera framför kameran, även för speakerröst, kan förekomma. Arbetet kommer att innebära resor till SLU:s olika orter. Du jobbar självständigt och ibland tillsammans med beställaren inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-11Bakgrund
Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg och stabil med god självinsikt och gott omdöme. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom du ska kunna stötta och samarbeta med kollegor och andra inom verksamheten behöver du vara lyhörd, tydlig, en god kommunikatör, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta.
Du har redan idag gedigna erfarenheter från att arbeta med videofilmning, redigering, ljud mm. Du är flexibel, har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och anpassa dig till förändringar. Du har kunskaper om tillgänglighetskraven så att producerad media möter dem. Du ska kunna hantera Adobes olika produkter för media. SLU:s typ av verksamhet gör att även filmning med hjälp av drönare kan förekomma och därför är det meriterande om du har ett drönarkort.
Du ska kunna svenska och engelska flytande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Enheten för utbildningssystem och -media arbetar med digitalisering av utbildningsmiljön och ansvarar för SLU:s digitala verktyg för stöd till lärandet samt mediaproduktion. Flest medarbetare finns på Campus Ultuna i Uppsala men enheten har även personal på SLU:s campus i Umeå och Skara. Tjänsten är placerad i Uppsala.
Avdelningen för student- och utbildningsstöd består även av Enheten för student- och karriärstöd samt Enheten för studieadministration och mobilitet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
50%Tillträde
Så snart som möjligtSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-25.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Enhetschef
Helen Alstergren Helen.Alstergren@slu.se +46722223008 Jobbnummer
9959875