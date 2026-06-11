Diskare - Mölndal - 145-165 kr/h
Fram Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-11
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🧑💼 Tjänst: Tillsvidareanställning, heltid 100% 💰 Lön: Timlön enligt kollektivavtal (Unionen) 🕝 Arbetstider: Vardagar 06:30–15:00, inga helger eller röda dagar 📍 Plats: Aminiogatan 1, Mölndal – gott om bussar och parkering 📝 Start: 14 juli 2026 👩💻 Ansökan: LöpandePubliceringsdatum2026-06-11Om företaget
Wellspect är en del av Dentsply Sirona och vi har vårt kontor i Mölndal. Här jobbar ett sammansvetsat gäng i köket som förser verksamheten med mat, fika och service. Vi värdesätter ordning och reda, god stämning och att alla hjälps åt. Hos oss blir du en viktig del av ett team på tolv personer som tillsammans ser till att allt flyter på.
En dag hos oss
Du kommer klockan halv sju när lokalen är lugn. Först sätter du igång diskmaskinerna och hämtar in disk från matsalen och konferensrummen. Under förmiddagen växlar du mellan att köra disk, plocka ut rent porslin där det hör hemma och fylla på mjölk, bröd och servetter. Du hjälper till med salladsberedning och ställer i ordning salladsbord inför lunch. Efter lunchruschen tar du hand om disk igen, sköter sophantering och ser till att kylarna är rena. Klockan tre går du hem – samma tid varje dag.
Lokalerna är stora, så du rör dig en del under dagen. Det är ett aktivt jobb där du märker att tiden går fort.Arbetsuppgifter
Sköta fin- och grovdisk samt hålla diskmaskinerna igång
Hämta in disk från matsal, konferenslokaler och samlingsytor
Plocka ut och fylla på ren disk i olika delar av byggnaden
Bereda sallad och sköta salladsbord
Hjälpa till i köket med förberedelser där det behövs
Fylla på mjölk, bröd, servetter och annat
Hålla rent och snyggt omkring dig – städa kylar, fläktar och sköta sophantering
Vi söker dig som
Du behöver:
Kommunicera obehindrat på svenska eller engelska
Trivas med fysiskt arbete och att röra dig i stora lokaler
Ha inställningen att hugga i där det behövs – utan att tänka "det här är inte mitt jobb"
Det är ett plus om du:
Har erfarenhet från storkök, restaurang eller liknande
Gillar variation och att växla mellan olika uppgifter
Vi erbjuder
Fast schema, vardagar 06:30–15:00 – du vet alltid när du jobbar
Ledigt alla helger och röda dagar
Personalmat
Ett härligt gäng att jobba med och en arbetsplats med ordning och reda
Kollektivavtal via Unionen
Möjlighet att på sikt jobba in dig i andra avdelningar, till exempel portionering, kök eller butik
Så söker du
Fullfölj ansökan genom att svara på några korta frågor, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och dina kontaktuppgifter.
Rekryteringsprocessen:
Telefonintervju
Referenser
Bakgrundskontroll
Intervju på plats hos arbetsgivaren
Svarstid: Vi svarar inom tre dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894227-2048786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Slakthusgatan 6 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9959868