Trainee bilförsäljning
Berners Person - och Transportbilar AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2026-06-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
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, Åre
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, Härnösand
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som har modet och viljan att ta dig an en roll som trainee inom bilförsäljning. Som trainee får du både förutsättningar och utbildning för att bygga en framgångsrik säljkarriär hos oss på Berners.
Om jobbet som trainee
I rollen som trainee kommer du att axla mer och mer ansvar allteftersom du växer in i rollen. Du börjar med att ta emot kunderna som kommer in i bilhallen för att därefter successivt lära dig mer om offertskrivning, prisberäkningar och systemadministration och lägga ut bilar till försäljning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från sälj eller kundrelationer
Är målmedveten, engagerad och affärsdriven
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Trivs i ett högt tempo och motiveras av att göra affärer
Har B-körkort
Hos oss får du:
Gedigen utbildning genom VW Group och introduktion
Stöd från erfarna kollegor och ledare
Möjlighet att utvecklas till en framgångsrik bilsäljare
Marknadsmässiga villkor med prestationsbaserad lön
Vi tror att talang inte är geografiskt begränsad, vårt fokus ligger på att hitta den person som bäst kan bidra till vår fortsatta framgång.
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Fast månadslön med försäljningsprovision
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Ansökan: Ansökan är öppen till 2 augusti. Kallelser till intervjuer kommer ske efter semesterperiodens slut. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876735-2048803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Hovvallsgränd 1 (visa karta
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831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Berners Jobbnummer
9959884