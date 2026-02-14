Vi söker kockar.

Oscarshälls Restaurang & Catering AB / Kockjobb / Norrköping
2026-02-14


Vi på Oscarshäll i Kolmården söker kockar och köksbiträden. Vi lagar husmanskost från grunden. Även à la carte och festmåltider för catering. 2 tjänster. Du bör ha kockutbildning eller ett par års erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Det vi söker är glada, positiva & arbetssugna personer som har känsla för service, alltid har gästen i fokus och som trivs med att jobba i ett hårt tempo. Vi är ett glatt gäng på 10-12 personer och har glädje som röd tråd. Om du känner att det är något för dig så hör av dig till oss för mer info. Välkommen med er ansökan till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@oscarshall.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oscarshälls Restaurang & Catering AB (org.nr 556842-3288)
Torskär Oscarshällsbacken (visa karta)
618 33  KOLMÅRDEN

Kontakt
Matti Grahn
info@oscarshall.se

