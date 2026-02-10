Vi söker kock assistent till asiatisk restaurang!
Tribal Yun AB, ESA Asian House / Kockjobb / Sandviken Visa alla kockjobb i Sandviken
2026-02-10
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tribal Yun AB, ESA Asian House i Sandviken
Är du passionerad för asiatisk mat och trivs i ett fartfyllt kök?
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vårt asiatiska restaurangkök!
Du har förmågan att arbeta i högt tempo och brinner för att skapa god mat med hög kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att förbereda och tillaga asiatisk mat samt sushi. Har du tidigare erfarenhet av asiatisk matlagning är det ett stort plus!
Vi erbjuder en heltidstjänst i en trivsam och positiv arbetsmiljö med härliga kollegor. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke - och självklart arbetar vi under kollektivavtal för din trygghet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: esaasianhouse@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tribal Yun AB
(org.nr 559349-6754), https://www.esasushi.se/
Högbovägen 20 (visa karta
)
811 32 SANDVIKEN Arbetsplats
Tribal Yun AB, ESA Asian House Jobbnummer
9735420