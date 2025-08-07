Vi söker hjullastarförare
2025-08-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
, Sundsvall
Hjullastarförare
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att köra hjullastare, start omgående
Pratar flytande svenska
Har körkort & bil
Körkort B samt yrkesbevis för hjullastare krävs.
Du har tidigare erfarenhet som hjullastarförare eller liknande arbete inom anläggningsbranschen.
Du bör vara van vid att ta eget ansvar, kunna arbeta självständigt och ha en positiv inställning.
Arbetsplacering: Umeå & Örnsköldsvik
KÖRKORT
B körkort fodras.
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Heltid.
LÖN
Fast timlön efter överenskommelse och avtal.
KOLLEKIVAVTAL
Seko väg & ban.
KONTAKTPERSON
Joel Karlsson tfn: 072-225 83 28
ANSÖKAN
Intervjuer kommer att ske löpande till dess att tjänsterna är tillsatta.
Ansökan med CV och personligt brev skickas till:jobb@stcmg.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobb@stcmg.se
