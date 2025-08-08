Vi söker fler Reptekniker (Rope access)
2025-08-08
VI ANSTÄLLER FLER REPTEKNIKER TILL VÅRT TEAM I GÖTEBORG
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest ledande Rope access föredrag och fortsätter att expandera stadigt.
Dom är ett medlemsföretag i den internationella branschorganisationen SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) och erbjuder tjänster inom glas- och fasadunderhåll, hantverkartjänster och montage av åtkomstsystem & fallskyddssystem.
Nu anställer vi fler certifierade reptekniker inom SPRAT, IRATA eller likvärdigt enligt AFS standard till vårt team i Göteborg.
Är du inte certifierad Reptekniker, så går det bra att ansöka ändå. Vi är auktoriserade att utbildar Reptekniker i SPRAT Level 1-3 och har vårt träningscenter i Partille, 10 minuter från centrala Göteborg.
Vi söker dig med klätterintresse, hantverkarkompetens eller erfaren fönsterputsare som vill ta din kompetens till högre nivåer!
Du ska vara positivt inställd, ansvarsfull och öppen till att utvecklas. Du ska trivs att arbeta i team, ge bra service, tycka om utomhusmiljö och självklart inte vara höjdrädd!
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige. Anställningsform kan variera.
ANSÖK IDAG på info@cgsnordic.se
Krav: Flytande tal och skrift i Svenska eller/och Engelska, B-körkort.
Merit: Erfarenhet inom fritidsklättring, har hantverkarkompetens inom målning, montage, snickeri, glasbyten, erfarenhet med höghöjdsarbeten, fönsterputsning, polering.
Vår lokal finns i Partille/Göteborg.
Lycka till i din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
En komplett ansökan består av ett uppdaterat CV och personligt brev.
