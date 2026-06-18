Lastbilschaufför C-körkort sökes Schakt & Lastväxlare
Cargo of Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Södertälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Södertälje
2026-06-18
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Cargo of Sweden AB, med verksamhet i Södertälje, söker nu en ansvarsfull och engagerad lastbilschaufför för arbete inom schakt- och anläggningstransporter.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete som lastbilschaufför med inriktning på schaktkörning och lastväxlare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med arbetsledning och kunder, vilket ställer krav på hög servicekänsla, noggrannhet och punktlighet.Kvalifikationer
• C-körkort (krav)
• Giltigt YKB
• Minst 1 års erfarenhet av schaktkörning
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med lastväxlare
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Observera att CE-körkort inte är aktuellt för denna tjänst.
Vem är du?
Vi söker dig som är seriös, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar egna initiativ och trivs både med självständigt arbete och samarbete i team. Du representerar företaget på ett professionellt sätt gentemot kunder och samarbetspartners.Så ansöker du
Skicka ditt CV till:Cargo.ab@hotmail.com
eller skicka ett privat meddelande direkt här.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Cargo.ab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cargo of Sweden AB
(org.nr 559218-9939)
Robert Anbergs Väg 33 B (visa karta
)
151 51 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971387