Lastbilschaufför C-körkort sökes Schakt & Lastväxlare

Cargo of Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Södertälje
2026-06-18


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Cargo of Sweden AB, med verksamhet i Södertälje, söker nu en ansvarsfull och engagerad lastbilschaufför för arbete inom schakt- och anläggningstransporter.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete som lastbilschaufför med inriktning på schaktkörning och lastväxlare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med arbetsledning och kunder, vilket ställer krav på hög servicekänsla, noggrannhet och punktlighet.

Kvalifikationer
• C-körkort (krav)
• Giltigt YKB
• Minst 1 års erfarenhet av schaktkörning
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med lastväxlare
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Observera att CE-körkort inte är aktuellt för denna tjänst.

Vem är du?

Vi söker dig som är seriös, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar egna initiativ och trivs både med självständigt arbete och samarbete i team. Du representerar företaget på ett professionellt sätt gentemot kunder och samarbetspartners.

Så ansöker du
Skicka ditt CV till:

Cargo.ab@hotmail.com

eller skicka ett privat meddelande direkt här.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Cargo.ab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cargo of Sweden AB (org.nr 559218-9939)
Robert Anbergs Väg 33 B (visa karta)
151 51  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9971387

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