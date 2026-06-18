Flexvik Bemanning söker två Undersköterskor till Norge

Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-06-18


Visa alla undersköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Stockholm, Täby, Knivsta, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

Nu söker vi på Flexvik Bemanning två Undersköterskor för uppdrag i Norge med start omg -v.32
Uppdraget är endast veckorna som står nedan ej fast anställning
Uppdragstid: omg-v.32
Heltid
Dag/Kväll/
Inom: Hemtjänst
krav på körkort
Språk: Behärska svenska/Norska/Engelska
Välkommen med
cv
Bevis på Skyddad yrkestitel
Norsk Legitimation( Måste man redan ha)
1-2 Referenser
Utdrag ur Belastningsregistret
Boende och resa betalar Flexvik Bemanning
Sök endast i fall du uppfyller kraven och kan arbeta hela tidsperioden och har Norsk Legitimation.
Du kan ej söka detta uppdrag ifall du inte redan har Norsk Legitimation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Norge".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
114 27  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9971383

Prenumerera på jobb från Grünewald-Decker AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Grünewald-Decker AB: