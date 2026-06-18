Flexvik Bemanning söker två Undersköterskor till Norge
Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-06-18
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Nu söker vi på Flexvik Bemanning två Undersköterskor för uppdrag i Norge med start omg -v.32
Uppdraget är endast veckorna som står nedan ej fast anställning
Uppdragstid: omg-v.32
Heltid
Dag/Kväll/
Inom: Hemtjänst
krav på körkort
Språk: Behärska svenska/Norska/Engelska
Välkommen med
cv
Bevis på Skyddad yrkestitel
Norsk Legitimation( Måste man redan ha)
1-2 Referenser
Utdrag ur Belastningsregistret
Boende och resa betalar Flexvik Bemanning
Sök endast i fall du uppfyller kraven och kan arbeta hela tidsperioden och har Norsk Legitimation.
Du kan ej söka detta uppdrag ifall du inte redan har Norsk Legitimation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Norge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9971383