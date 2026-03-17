Vi söker fler drivna skattekonsulter!
Causey & Westling Consulting AB / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Causey & Westling Consulting AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en social och positiv problemlösare som letar efter en plats med likasinnade? Nu söker vi just dig som är driftig, ser möjligheter i problem och som drivs av utveckling. Om du är rätt person kan vi erbjuda dig de förutsättningar som behövs för att bli en mångsidig skattekonsult. Vi har ett flertal platser som väntar på att tillsättas.
Om dig
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid din personlighet. Vi tror att du är lika strukturerad, noggrann och prestigelös som glad, social och duktig på att bygga relationer. Du har förmodligen en akademisk examen inom juridik eller ekonomi, eller en annan adekvat utbildning. Om du har för tjänsten relevant utbildning, jobberfarenhet och sidouppdrag är det meriterande. Det viktigaste är dock att du har ett starkt driv för att utvecklas och en nyfikenhet på konsultbranschen, samt är intresserad av att arbeta med skatt och bekväm med att arbeta med siffror. Vidare är du engagerad och håller dig ajour med vad som händer i omvärlden liksom inom ditt eget fält, men vi hjälper dig också att fördjupa dina kunskaper. Sist men inte minst trivs du i en miljö med högt tempo och höga krav på kvalitet.
Om jobbet
Som medarbetare hos oss på CauseyWestling kommer du redan från början av din anställning att rådgöra i processer kring skattehantering i några av de mest intressanta fastighetsprojekten just nu. Våra tjänstegrupper har en stor bredd och variation avseende såväl frågeställningar som klienter. Vi hjälper dig att utveckla dina befintliga kunskaper och färdigheter samt ger dig en spetskompetens inom skatt kopplat till fastighetssektorn, men ser gärna att du har förkunskap inom eller intresse för moms eller inkomstskatt samt ett intresse även för andra branscher. Vissa av oss jobbar väldigt nischat mot fastigheter och andra väldigt brett - vi ger dig möjligheterna till utveckling och ansvarstagande och förutsättningar att uppnå din potential.
Vad vi erbjuder dig
Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför odlar vi en inkluderande företagskultur präglad av sammanhållning och korta beslutsvägar. Hos oss uppmuntras alla aktivt att lyfta sina idéer och omsätta dem i handling. Du bemöts, precis som varenda en av våra medarbetare, som en viktig nyckelspelare i utvecklingen av företaget.
Vi stöttar och hjälper varandra och ger dig de verktyg som just du behöver för att växa och uppnå din fulla potential. Du får både frihet att styra din individuella utveckling i takt med att företaget växer och möjlighet att utbilda dig inom ditt arbetsområde eller intressefält.
Sist men inte minst glömmer vi aldrig bort att ha roligt tillsammans, oavsett om vi är inne i en intensiv arbetsperiod eller om vi laddar batterierna med kickoff, gemensam frukost eller AW!
Om CauseyWestling
CauseyWestling är en nytänkande skattebyrå som alltid strävar efter att ligga i framkant vad gäller arbetssätt, utveckling och digitalisering. Parallellt med vår spjutspetskompetens inom fastighetsområdet arbetar vi med en fortsatt utveckling och breddning av vår skatterådgivning inom nya affärsområden och branscher.
Med en bred mix av skattekonsulter med olika kompetens och nyskapande digitala lösningar för skattehantering hjälper vi många av Sveriges största bolag att betala rätt skatt. Våra olika team består bland annat av jurister, ekonomer, ingenjörer, matematiker och programmerare som dagligen hjälper företag att både optimera sina investeringar och säkerställa att gällande lagstiftning följs.
Vi utvecklar också kontinuerligt nya metoder och digitala verktyg för att ge företag en effektiviserad skattehantering med målet att minska deras administrativa börda, öka avkastningen på deras investeringar och säkerställa compliance. Vi strävar efter hållbar kvalitet och långsiktighet i allt vi gör för att förtjäna kundernas och myndigheternas förtroende.
För oss är det sist men inte minst viktigt att vi har kul och är engagerade på jobbet, att vi känner gemenskap och att vi alla jobbar mot samma mål. Detta tillsammans med den stora bredden av klienter, kompetensmixen inom företaget och de utvecklingsmöjligheter som bereds våra anställda gör CauseyWestling till ett företag med stor potential för våra framtida kollegor.
Redo att ta nästa steg?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och placering på CauseyWestlings huvudkontor i Stockholm. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Vi kommer att arbeta löpande med rekrytering och urval till denna tjänst och ser gärna att du ansöker så snart som möjligt genom att skicka in CV samt betyg och eventuella övriga intyg i PDF-format.
Vi hoppas att just du är den stjärna vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Causey & Westling Consulting AB
(org.nr 556665-9826), https://www.causeywestling.com/
Kungsgatan 24 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9801635