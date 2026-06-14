Lärare 4-6 Brandbergsskolan
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-06-14
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Lärare åk 4–6 – Brandbergsskolan
Vill du arbeta i en skola där relationer, språk och lärande står i centrum – och där elever och personal trivs och lyckas tillsammans?
Brandbergsskolan söker nu en engagerad lärare till åk 4–6 som vill göra verklig skillnad i ett mångkulturellt sammanhang med språkutveckling i fokus.Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
Brandbergsskolan är en F–9-skola i Haninge med stark gemenskap och högt engagemang. Våra elever representerar många språk och kulturer, vilket vi ser som en stor tillgång i lärandet.
Vi har mycket goda resultat i Skolinspektionens enkät, särskilt vad gäller trygghet, och arbetar målmedvetet med att utveckla undervisningen så att alla elever kan nå så långt som möjligt.
Hos oss går trygghet, relationer och höga förväntningar hand i hand.
Uppdraget
Som lärare i åk 4–6 kommer du att:
• planera och genomföra undervisning med höga förväntningar på alla elever
• arbeta språkutvecklande i alla ämnen med fokus på elevernas språk och begreppsutveckling
• bygga starka relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever lyckas
• samarbeta i arbetslag och bidra till skolans gemensamma utvecklingsarbete
Vi söker dig som
• är legitimerad lärare för åk 4–6
• har ett tydligt relationellt ledarskap i klassrummet
• ser språket som nyckeln till lärande i alla ämnen
• vill arbeta i ett mångkulturellt område och ser styrkan i elevernas olika bakgrunder
• trivs med samarbete och vill vara med och utveckla verksamheten
Vi erbjuder
• en skola med stark teamkänsla och engagerade kollegor
• ett tydligt fokus på språkutvecklande arbetssätt
• en trygg arbetsplats med goda elevresultat
• möjlighet att växa i din profession och utveckla din undervisningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Norra Kronans gata 429 (visa karta
)
136 76 BRANDBERGEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan Kontakt
Krister Tegnestrand krister.tegnestrand@haninge.se +4686067525 Jobbnummer
9962599