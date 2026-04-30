Vi söker extra personal till lager i Borås!
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett extrajobb vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis deltidsarbete, eget företag eller en idrottssatsning? Då kan detta vara en möjlighet för dig.
Vi söker engagerade och positiva personer som kan arbeta främst dagtid på vardagar, men även kvällar och helger vid behov. Arbetet består av varierande uppgifter inom lager, vilket kräver flexibilitet, noggrannhet och en positiv inställning. Tidigare erfarenhet från lagerarbete eller truckkort är meriterande, men det är din motivation och vilja att arbeta som är viktigast.
Vi ser gärna att du kan arbeta 2-4 dagar i veckan och är tillgänglig under dagtid på vardagar.
Plats: Borås
Anställningsform: Tim- eller behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse eller så snart som möjligtProfil
Meriterande kvalifikationer:
• Mycket goda kunskaper i svenska, då arbetet kräver att du kan ta till dig säkerhetsrutiner, instruktioner och övrig information
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller deltidsarbete (ej timanställning). Detta behöver kunna styrkas med intyg, så bifoga gärna studie- eller arbetsgivarintyg redan i ansökan för en smidigare hantering
• Tidigare erfarenhet från lager- eller logistikarbete
• Giltigt truckkort med behörighet A och B
• Möjlighet att arbeta 2-4 pass per vecka
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av vårt team.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9884324