Vi söker extra Lastbilschaufför i sommar!

Vi söker dig som är självgående med gott ordningssinne och trivs med att arbeta i team. Under sommaren och skördetiden behöver vi förstärkning. Det är spannmåls körning i Västra Götaland, mest i Skaraborg och man jobbar 4 dagar i veckan. Bilen är stationerad i Vara - inga övernattningar förekommer. Du behöver ha CE körkort samt YKB. Du kommer att jobba nära våra kunder, så vi söker dig med glatt humör och hög service känsla. o Omfattning: Heltid o Lön enligt kollektivavtal Skicka in din ansökan till jobb@varalagerhus.se , antagning sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.