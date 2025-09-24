Vi söker erfaren bilplåtslagare
Jovi Konsult AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg
2025-09-24
Dina arbetsuppgifter inom bilplåtslageri för kvällsarbete hos ledande aktör
Nu söker vi dig som vill arbeta som bilplåtslagare på kvällstid hos en av branschens ledande aktörer. Du kommer ha en viktig roll i vårt team med stort ansvar för att reparationer och underhåll av fordonskarosser utförs enligt våra högt ställda krav och riktlinjer.
Arbetsuppgifter Utföra reparationer och justeringar av skadade fordonskarosser enligt arbetsorder och givna instruktioner
Bedömning av skador samt besluta om bästa åtgärdsmetod
Arbeta utifrån säkerhetsföreskrifter och bidra till arbetsmiljöarbete
Samarbeta tätt med verkstadsteamet för att säkerställa hög effektivitet och kvalitet
Vi söker dig som - Driven - Du har mycket engagemang, tar egna initiativ och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat
Självständig - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Ansvarsfull - Du är noggrann, håller deadlines och säkerställer att arbetet håller högsta kvalitet
Krav och önskad bakgrund för bilplåtslagare på kvällstid God förståelse för bilplåtslageri och reparationstekniker
God svenska i tal och skrift är ett krav
Grundläggande datorvana är meriterande
Du är minst 18 år
Om företaget
Företaget är en världsledande aktör.
Ansökan och rekryteringsprocess för bilplåtslagare kvällsarbeteVi tillämpar löpande urval, så ansök gärna så snart som möjligt för att öka dina chanser att bli en del av vårt engagerade team inom bilplåtslageri. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Jovi Konsult AB
Jovi Jobbnummer
9525268