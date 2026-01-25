Vi söker en vitvaruinstallatör!
2026-01-25
Vi är ett företag med 10 medarbetare som arbetar med service och installation av vitvaror för hushållet. Vi hjälper våra kunder när deras vitvaror krånglar, då utför vi service och installationer hos privatpersoner eller fastighetsbolag så att produkterna fungerar och livet kan rulla på igen. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör.
Vi ingår också i Servly som är en snabbväxande koncern med verksamhet runtom i Sverige och med stort fokus på personal, utbildning och utvecklingsmöjligheter.
Vi växer och har stor efterfrågan på våra tjänster och söker nu en installatör för att förstärka teamet.
Om rollen:
Som vitvaruinstallatör tillhör du vår servicestation i Vallentuna norr om Stockholm. Du kommer att utföra installationer av vitvaror i bostadshus och byggnadsprojekt i Stockholmsområdet. Hos privatkunder innebär jobbet byte av uttjänta eller trasiga produkter.
Du kommer att utföra installation, funktionskontroll och besiktning av vitvaror så som spisar och kylprodukter. Vid byte av vitvaror kör vi med lätta lastbilar så du behöver ha B-körkort. Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt.
Den vi söker:
* Självständig och utför arbete strukturerat med hög kvalitet.
* Lätt för att kommunicera och möta kunder på ett professionellt sätt.
* Gillar att arbeta fysiskt, tunga lyft förekommer.
* Tycker om när det händer mycket på en dag.
* Har elkunskaper och gärna bakgrund som fastighetstekniker, installatör, mekaniker eller snickare.
* Tekniskt intresserad och B-körkort.
* Behärskar svenska i tal och skrift.
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension.
* Arbetstider är vardagar 7.30-16.
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Norrorts Vitvaruservice erbjuder tjänster inom installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter hos privata kunder och fastigheter i Stockholmsområdet. Vår serviceanläggning ligger i Vallentuna norr om Stockholm där vi även har reservdels- och tillbehörsbutik, lager och verkstad.
Vi är servicepartner till Electrolux men arbetar även med andra märken.
Vi är också en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror, tvättutrustning, värmepumpar och trädgårdsmaskiner med verksamhet runt om i landet.Publiceringsdatum2026-01-25KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrorts Vitvaruservice AB
(org.nr 556638-8103) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Edqvist magnus.edqvist@norrrort.se Jobbnummer
9702998