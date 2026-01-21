Vi söker en utepedagog
2026-01-21
Vi söker en ny kollega med fokus utepedagogik. Som utepedagog kommer du att ansvara för projekterande & lärandeaktiviteter ute i skogen, i närområdet och i samhället. Utgångspunkten är barnens intressen, läroplanen och de utvecklingsområden som prioriteras på BarnCompaniet. Arbetet innebär att planera, förbereda och genomföra undervisning och aktiviteter, men också att tillsammans med övriga kollegor ansvara för att lek, utforskande och skapande finns tillgängliga för barnen på våra olika gårdar.
Hos oss finns pedagoger med olika inriktningar, såsom projektpedagog, ateljérista, utepedagog och idrottspedagog. Vi har ett projekterande förhållningssätt tillsammans med våra barn och tycker att det är viktigt att våra barn får möta och bilda sig i många olika sammanhang. Vill du vara delaktig i verksamhetsutveckling? Vill du utvecklas i din yrkesroll och som människa? Då är BarnCompaniet den rätta arbetsplatsen för dig!
Förskolan BarnCompaniet är ett personal- och föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening (ej vinstdrivande) där föräldrar och anställda är delägare, vilket ger möjlighet till hög delaktighet. Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola med rika och unika lärmiljöer. På BarnCompaniet har vi eget kök där våra kockar lagar mat från grunden och vi ser kosten som en viktig del av verksamheten. Vi lägger energi och resurser på riktad kompetensutveckling och avsätter mycket tid för reflektion både på individuell och i arbetslag/gruppnivå. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utmana barnen i deras lärande och för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Hos oss får du stöd och mentorskap för din utveckling.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar inom förskolan. Vi letar efter lagspelare med hög förmåga att arbeta självständigt då rollen som utepedagog innebär att du blir den drivande i den lärprocessen. Som person är du strukturerad med förmåga att fatta egna beslut.
I våra arbetslag jobbar vi nära varandra vilket innebär en förväntan på hög arbetsmoral både vad gäller den egna professionen och lojaliteten med din arbetsplats och dina kollegor.
Har du någon speciell talang eller kompetens som på något sätt kan bidra till vår verksamhet är det ett plus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@barncompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utepedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Barncompaniet Boden Ekonomisk Fören
Gammelängsgatan 2c (visa karta
)
961 67 BODEN Arbetsplats
Barncompaniet Boden Ek Fören, Förskolan Kontakt
Rektor
Åsa Rönnqvist info@barncompaniet.se 073-8016175 Jobbnummer
9697487