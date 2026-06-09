Senior IoT & AI Platform Engineer
Scorse Sweden AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-06-09
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Bygg framtidens AI-plattform
Scorse Sweden AB utvecklar nästa generations plattform för optimering, automation och AI-baserat beslutsstöd för den offentliga sektorn.
Vi kombinerar IoT, matematiska modeller, artificiell intelligens och verksamhetskunskap för att hjälpa till att minska slöseri, förbättra inomhusklimatet, optimera tekniska system och automatisera komplexa processer.
Nu söker vi en Senior IoT & AI Platform Engineer som vill vara med och bygga en produkt med ambitionen att bli en ledande plattform i Norden.
Starttid för tjänst
Tjänsten ska tillsättas 2027-01-01 och gälla tillsvidare.
Arbetsplats
Tjänsten är placerad i Karlskrona och vi söker dig som vill arbeta på plats tillsammans med teamet. Vi tror starkt på värdet av nära samarbete mellan produktutveckling, kunder och verksamhet, särskilt i ett tidigt skede där innovation, problemlösning och produktutveckling sker i högt tempo.
Arbetet utförs huvudsakligen från vårt kontor i Karlskrona. Vi söker därför dig som redan bor i regionen eller är beredd att flytta hit.
Om rollen
Du kommer att få en nyckelroll i utvecklingen av Scorse Sweden AB:s plattform för smarta flöden. Rollen kombinerar tekniskt ledarskap med praktisk utveckling och kräver en person som trivs med att arbeta nära både kunder, produktutveckling och verksamheten.
Du kommer att arbeta med allt från datainsamling och IoT-integrationer till AI-modeller, analysplattformar och användargränssnitt.
Målet är att skapa en plattform som hjälper kunder att förstå, optimera och automatisera sin verksamhet genom intelligent användning av data.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla plattformens IoT-arkitektur
Utveckla AI-baserade modeller för optimering, prediktion och avvikelsehantering
Designa dataplattformar för stora mängder sensordata
Arbeta med OpenAI, LLM:er och AI-agenter för analys och beslutsstöd
Bidra till produktstrategi och teknisk roadmap
Samarbeta nära kunder för att omsätta behov till produktfunktionalitet
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av IoT-lösningar inom fastigheter, industri eller teknisk infrastruktur
Dokumenterad erfarenhet av AI, maskininlärning eller avancerad dataanalys
Erfarenhet av att utveckla molnbaserade SaaS-plattformar
Djup förståelse för automation, styr- och övervakningssystem
Erfarenhet av systemintegrationer, API-utveckling och dataplattformar
Förmåga att självständigt driva tekniska initiativ från idé till färdig lösning
Stark analytisk förmåga och intresse för att lösa komplexa problem
Extra meriterande
Erfarenhet av energioptimering
Kunskap inom MPC (Model Predictive Control)
Erfarenhet av digitala tvillingar
Erfarenhet av OpenAI, Azure AI eller andra LLM-plattformar
Erfarenhet av Kubernetes, Docker och moderna molnmiljöer
Vad vi erbjuder
Hos Scorse Sweden AB får du möjlighet att vara med och bygga ett teknikbolag från ett tidigt skede med fokus på AI, IoT och hållbara lösningar. Du kommer att få stort inflytande över produktens utveckling, arkitektur och långsiktiga strategi.
Vi erbjuder korta beslutsvägar, hög teknisk ambitionsnivå och möjligheten att arbeta med lösningar som skapar konkret värde för fastighetsägare genom minskad energianvändning, bättre drift och ökad hållbarhet.
Vi bygger inte ännu ett övervakningssystem. Vi bygger en intelligent plattform som hjälper kunder att förstå, förutse och optimera sin egen drift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: info@swefab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorse Sweden AB
(org.nr 559162-5149) Kontakt
Marie Netz marie.netz@bth.se 0703-201303 Jobbnummer
9956251