Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Etoile Nordique Kommanditbolag / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vill du vara med och bidra till utvecklingen av Sveriges infrastruktur? Vi söker nu en erfaren och engagerad Projektingenjör som vill arbeta i spännande vägprojekt i Göteborg.
Som Projektingenjör kommer du att arbeta nära en eller flera projektledare och utgöra ett viktigt stöd i projektens genomförande. Rollen innebär att bidra till planering, administration, samordning och uppföljning av projektens olika delar, med fokus på tid, kostnad, kvalitet, risker, resurser, säkerhet, miljö och arbetsmiljö.
Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt samt delta i möten med konsulter, entreprenörer och andra intressenter. Rollen innebär även att ta fram underlag och analyser för att följa upp entreprenörers leveranser och säkerställa att projektmålen uppnås.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Stödja projektledare i den dagliga projektstyrningen.
Delta i planering, administration och uppföljning av projekt.
Hantera och följa upp tidplaner, ekonomi, risker och resurser.
Samordna och dokumentera möten med entreprenörer och konsulter.
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och uppföljningsmaterial.
Medverka till att projekt bedrivs enligt gällande lagar, regler, riktlinjer och interna processer.
Bistå projektledare i interna och externa kontakter.
Följa upp entreprenörers leveranser och projektets framdrift.
Vi söker dig som har
Obligatoriska krav
Akademisk utbildning med teknisk inriktning, minst 120 högskolepoäng inom teknik, ekonomi, anläggning eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig.
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 5 åren av arbete som:
Projektingenjör,
Entreprenadingenjör,
Projektkoordinator eller
Projektekonom
inom väg- och anläggningsprojekt, med minst 50 % beläggningsgrad.
Minst 2 års sammanhängande erfarenhet inom ett och samma uppdrag.
Minst 5 års erfarenhet av:
Riskhantering
Tidsplanering
Ekonomistyrning i projekt
Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst steg 2.2.
(Certifieringen kan kompletteras senast två månader efter kontraktstecknande.)
B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Är initiativtagande och självgående.
Har förmåga att se helheten och fatta välgrundade beslut.
Resor
Resor i tjänsten kan förekomma inom ramen för uppdraget.Så ansöker du
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och relevanta handlingar till info@etoile-nordique.com
.
Märk din ansökan med "Erfaren Projektingenjör" i ämnesraden.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique Kommanditbolag
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etoile Nordique KB Jobbnummer
9956266