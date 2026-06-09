Strukturerad servis- och restaurangansvarig
Scandwich Malmskillnadsgatan AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandwich Malmskillnadsgatan AB i Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Scandwich gör Stockholms bästa mackor. Många ingredienser och mycket smak! På menyn har vi alltid vegetariska och veganska alternativ, utöver storsäljarna med fläsk och friterad kyckling. Vi gör allting själva från grunden – från att baka brödet till att slå majjon.
Vårt läge på Malmskillnadsgatan, mitt i centrala Stockholm, medför intensiva luncher då många människor vill ha sina mackor snabbt. På kvällarna är det fullt med människor som äter och dricker i en avslappnad atmosfär. För vi gör inte bara Gudomligt Goda Mackor utan vi har också ett väldigt bra dryckesutbud med hantverksöl och goda viner.
VIKTIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som har några års serviserfarenhet och har jobbat med utökat ansvar för personal och drift. Du vet vad bra service är och hur man gör för att ge det.
Du måste gilla att jobba med människor och hjälpa dem att utvecklas.
Du kan planera, strukturer, utbilda och arbetsleda dina kollegor. Du har ett väl utvecklat ordningsinne och sätter ära i att alltid leverera med högsta möjliga kvalitet.
Grundlig förståelse för att hur ekonomin på en restaurang fungerar och hur alla delar, stora som små, påverkar slutresultatet.
ARBETSBESKRIVNING
Du ska med trygg och stabil hand, självständigt leda arbetet i servisen och ansvara för att gästerna är nöjda efter ett besök hos oss.
Göra schema och planera arbetet så att det blir så effektivt som möjligt.
Du kommer att vara ansvarig för att planera och styra upp event- och specialkvällar. Här finns alla möjligheter att skapa kul och roliga och saker. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbetsledning
Kvalitetansvar
Personalansvar
Event & specialkvällar
Beställningar
Försäljning
Kurera dryckesutbudet
Schemaläggning
Bemanning & Jouransvar
Rutiner
Utveckling & Förbättring
Tjänsten är på heltid, med månadslön och jouransvar. Du sätter schemat och kan i viss mån styra hur du arbetar. Men kvälls- och helgjobb är obligatoriskt. OBS! Detta är inte en administrativ tjänst.
På Scandwich har vi en trevlig och välkomnande arbetsmiljö. Du respekterar dina kollegor och uppför dig civiliserat. Trött restaurangjargong gör sig icke besvär.
TILLTRÄDE: Så snart som möjligt och sen fullt igång i augusti.
Språkkrav: Du måste kunna svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: scandwich@scandwich.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis/restaurangansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandwich Malmskillnadsgatan AB
(org.nr 559322-7993), http://www.scandwich.se
Malmskillnadsgatan 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9956247