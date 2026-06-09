Produktionstekniker Kretskortsberedning och produktionsstöd
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2026-06-09
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Vi söker en produktionstekniker som huvudsakligen kommer att arbeta med beredning av kretskort och vara tekniskt ansvarig för tilldelade produkter genom hela tillverkningsprocessen. Rollen innebär ett nära samarbete med konstruktion, produktion och kvalitetsfunktioner för att säkerställa en effektiv, kvalitativ och störningsfri produktion.
Produktionsteknikern ansvarar för att ta fram och underhålla produktionsberedningar, skapa och uppdatera operationslistor samt säkerställa att korrekt dokumentation finns tillgänglig för tillverkningen. Rollen omfattar även hantering av produktionsavvikelser, felsökning och löpande tekniskt stöd till produktionen.
En betydande del av arbetet sker ute i produktionen där produktionsteknikern fungerar som en viktig länk mellan konstruktion och tillverkning samt driver förbättringsarbete inom sitt produktområde.
Ansvarsområden
Beredning
Skapa, uppdatera och underhålla produktionsberedningar för kretskort och elektroniska produkter.
Ta fram operationslistor, tillverkningsinstruktioner och tidsunderlag för produktionen.
Säkerställa att rätt produktionsdokumentation, ritningar, arbetsinstruktioner och kvalitetskrav är kopplade till produkten.
Granska konstruktionsunderlag och säkerställa att ritningar och specifikationer är tillräckligt tydliga och anpassade för produktion.
Vara delaktig i industrialisering av nya produkter och förändringar av befintliga produkter.
Produktionsstöd och avvikelsehantering;
Ge tekniskt stöd till montörer och operatörer i den dagliga produktionen.
Utreda, analysera och hantera avvikelser, kvalitetsbrister och produktionsstörningar kopplade till ansvariga produkter.
Delta i rotorsaksanalyser och driva korrigerande samt förebyggande åtgärder.
Säkerställa att produktionsproblem hanteras effektivt för att minimera påverkan på leverans och kvalitet.
Arbeta nära kvalitet, konstruktion och inköp vid tekniska frågeställningar.
Process- och metodutveckling;
Ansvara för utveckling och förbättring av produktionsmetoder, processer och arbetssätt inom sitt produktområde.
Identifiera och driva förbättringsinitiativ med fokus på kvalitet, effektivitet, leveranssäkerhet och kostnad.
Bidra till standardisering och optimering av produktionsflöden.
Medverka vid införande av nya tillverkningsmetoder och tekniska lösningar.
Kompetensutveckling;
Bygga och upprätthålla specialistkunskap inom relevanta produktions- och tillverkningsprocesser.
Dokumentera och sprida kunskap inom organisationen.
Utbilda och stödja medarbetare inom produktionsmetoder, instruktioner och tekniska processer.Publiceringsdatum2026-06-09Kravprofil för detta jobb
Kandidatexamen (Bachelor) inom elektronik, elektroteknik, produktionsteknik eller motsvarande teknisk utbildning, alternativt dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.
Svenskt medborgarskap.
God teknisk förståelse och förmåga att tolka teknisk dokumentation och ritningsunderlag.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av kretskortsproduktion (PCB/PCBA).
Erfarenhet från elektronikproduktion eller annan tillverkande industri.
Erfarenhet av produktionsberedning, industrialisering eller produktionstekniskt arbete.
Kunskap inom IPC-standarder, elektronikmontage eller lödprocesser.
Erfarenhet av ERP- och PLM-system.
Erfarenhet av Lean Manufacturing och kontinuerligt förbättringsarbete.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann med förmåga att hantera flera aktiviteter parallellt.
Analytisk och lösningsorienterad med ett starkt kvalitetsfokus.
Kommunikativ och samarbetsorienterad med god förmåga att skapa relationer mellan olika funktioner.
Initiativtagande och drivande i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Trivs med att arbeta nära produktionen och vara närvarande i den dagliga verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker Beredning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9956248