Distriktssköterska till Kry Bromölla
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Bromölla Visa alla sjuksköterskejobb i Bromölla
2026-06-09
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Vill du vara med och forma framtidens primärvård i Bromölla? Vill du arbeta i en verksamhet där du får utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till att förbättra vården?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi söker dig som är distriktssköterska och som fortfarande är nyfiken och vill mer. Som vill utvecklas i din roll och bidra till en modern och hållbar primärvård.
Om rollen
Som distriktssköterska på Kry i Bromölla är du en central del av verksamheten. Du arbetar patientnära med hög kvalitet och kontinuitet, samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt, flöden och vårdens innehåll.
Du arbetar i en modern primärvård där digitala och fysiska arbetssätt går hand i hand.
Som distriktssköterska hos oss kommer du att:
Arbeta med mottagningsarbete, triagering, bedömning och uppföljning av patienter
Säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet och ett gott bemötande
Aktivt använda digitala arbetssätt som en naturlig del av vardagen
Bidra till utveckling av arbetssätt, flöden och processer
Samarbeta nära kollegor och bidra till ett starkt team
Medverka i förbättrings- och verksamhetsutveckling
Självklart erbjuder vi kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och försäkringar. Hos oss får du också en arbetsmiljö som präglas av ansvar, mod och samarbete.
Varför Kry?
Hos oss är du med och påverkar hur vården utformas och utvecklas – varje dag. Vi arbetar utifrån Kry-modellen, som bygger på några enkla men avgörande principer:
Det ska vara lätt att få vård
Vården ska vara hållbar och kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv
Medicinsk kvalitet och arbetsmiljö ska hålla högsta nivå
Hos oss har du korta beslutsvägar, tydligt mandat och ett starkt stöd i organisationen, samtidigt som vi värdesätter eget ansvar och engagemang.
Praktisk information
Du börjar när det passar oss båda
Arbetstid dagtid, cirka 08–17
Du är öppen för ny teknik och ser digitala vårdkontakter som en självklar del av vardagen
Placering: Kry, Bromölla
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Anna Wigenstorp på anna.wigenstorp@kry.se
eller 0709-862323. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882696-2045235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9956265