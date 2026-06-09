Vikariat Kvalitetsingenjör ledningsnät, Avfall VA
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2026-06-09
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Vi på Östersunds kommun söker nu efter en vikarie till vår Kvalitetsingenjör för ledningsnät till sektor Avfall VA som går på föräldraledighet.
Vikariatet sträcker sig från 1 Augusti 2026 till 1 Februari 2027
Ditt Vikariat
Vi söker en vikarie till på tjänsten kvalitetsingenjör på enheten ledningsnät avseende dricks- och spillvatten. Du blir en av två kvalitetsingenjörer på enheten och tillsammans ingår ni i ett team av kvalitetsingenjörer på sektorn. Detta gör att ni kan hjälpas åt i arbetet. Du kommer att ha en hel del kontakt med andra inom sektorn, inom kommunen samt myndigheter och kunder. Som vår framtida Kvalitetsingenjör för ledningsnät har du en viktig roll i att säkerställa kvaliteten inom våra VA-tjänster.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar förkontakt med myndigheter t.ex. vid tillsynsbesök.
våra kontrollprogram samt se till att nödvändig rapportering tas fram och lämnas in.
uppföljning och utredningar kopplat till kvalitetsavvikelser, uppströmsarbete och klagomål samt att svara på remisser.
Du stödjer driftpersonalen vidprovtagningar och störningar
planering, framtagande av rutiner och projekt för att bevaka kvalitetsfrågan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom mikrobiologi och/eller kemi, eller har annan likvärdig kompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom VA/livsmedel eller tillståndspliktiga verksamheter. Du är lösningsorienterad och flexibel, har god samarbetsförmåga och vill bidra till vår fortsatta utveckling.
Du är kvalitetsmedveten, noggrann, strukturerad och initiativtagande. Du kan väga samman komplex information och driva arbetsuppgifter i mål. Du har en analytisk förmåga och kan samla in, analysera och sammanställa data.
Då du kommer att ha många kontaktytor internt och extern är viktigt att du tycker om och är bra på att bygga relationer och samarbeta med andra.
B-körkort är ett krav.
Anställningen är delvis placerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Östersunds kommun kan säkerhetsprövning och registerkontroll komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
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831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef/Ledningsnät
Mattias Hansson mattias.hansson@ostersund.se +4663143434 Jobbnummer
9956245