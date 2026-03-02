Vi söker en rotationsstansare!
Processbemanning söker nu efter en rotationsstansare till vår kund Nolato Lövepac. Detta är en rak rekrytering där vi söker efter en duktig operatör med dokumenterad erfarenhet av rotationsstansning.
Nolato Lövepac befinner sig i ett expansivt skede med många nya affärer på väg in. Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av packningar och tätningar samt tejplösningar till fordonsindustrin och andra industriella sektorer. Vi är lika mycket en innovativ idé- och utvecklingspartner som en effektiv produktleverantör.
Om tjänsten: I arbetet ingår utförande av uppgifter i företagets produktionsprocess såsom maskinkörning, uppsättning, inställning av verktyg och kringutrustning samt kvalitetssäkring, mätning och paketering. Då den största andelen av företagets kunder är direkt eller indirekt kopplade mot fordonsindustrin ligger stor fokus på kvalitetssäkring.
Som operatörer på Nolato Lövepac kommer du jobba i ett team med stort fokus på kvalitet. Du kommer delta i vårt 5s och förbättringsarbete samt avvikelsehantering.
Vem är du? Personliga egenskaper, vi ser att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är också nyfiken på hur processen fungerar samt analytisk och lösningsorienterad.
Du arbetar i en verksamhet som främjar teamarbete som en del av vår LEAN-kultur, vilket innebär att du är prestigelös och kommunikativ samt har god samarbetsförmåga. Utöver ovan så har du ett tydligt intresse av att utvecklas mot en mer avancerad roll inom beredning och processteknik.
Ansvar:
Ansvara för ställ, inställning och drift av modern rotationsstansutrustning
Felsöka och åtgärda problem i både process och maskin
Genomföra kvalitetskontroller och säkerställa rätt produkt mot ritning/underlag
Bidra aktivt i förbättringsarbete kring processtabilitet, kvalitet och produktivitet
Bakgrund och färdigheter
För att lyckas i jobbet så tror vi att du har följande bakgrunder:
Mångårig erfarenhet av rotationsstansning
God teknisk förståelse och praktisk vana vid maskinställning och finjustering
Erfarenhet av felsökning i produktionsmiljö (mekaniskt och/eller processmässigt)
Vana vid att arbeta efter instruktioner, ritningar och produktionsunderlag
Grundläggande datorvana (produktion- och kvalitetssystem, registrering av data)
Goda kunskaper i Lean är meriterande
Arbetstid dagtid men men kan förekomma skiftarbetet om verksamheten kräver det
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort för resor till och från arbetsplatsen
Ansökan: I denna rekryteringsprocess samarbetar Nolato Lövepac med Processbemanning. Ansökan sker via länk nedan. Urvalet och tillsättning sker löpande och vi uppmanar sökande att ansöka omgående.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
