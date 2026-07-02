Vi söker en projektledare!
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-07-02
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På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer.
Vi strävar efter en positiv och prestigelös kultur där det är lätt att lyfta frågor och få stöd. Vi delar kunskap, samarbetar nära och driver ett strukturerat förbättringsarbete. För oss är det också viktigt att värna om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill vara en modern och hållbar arbetsplats där du trivs, utvecklas och får möjlighet att påverka.
En viktig del av Samhällsbyggnadsförvaltningen är Kommunfastigheter, den kommunala verksamhetens sammanhållande länk i lokalfrågor. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett kundorienterat och behovsanpassat arbetssätt, där vårt uppdrag är att erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
I dag ansvarar Kommunfastigheter för över 300 ägda och inhyrda objekt med en sammanlagd yta på cirka 390 000 kvadratmeter. Vi befinner oss i en expansiv fas med många planerade nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer av befintligt bestånd. Nu söker vi en projektledare som vill vara med och bidra till utvecklingen av framtidens kommunala lokaler.
Hos oss tror vi på ansvar, utveckling och samarbete. Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor får förtroende, tar egna initiativ och utvecklas tillsammans.
Vi hoppas att du känner igen dig i Borlänge kommuns värdegrund:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att driva bygg- och ombyggnadsprojekt från idé och planering till färdig byggnad och överlämning till verksamheten. Rollen är bred och varierad där du kombinerar projektledning med planering, ekonomi, samordning och uppföljning.
Du leder projekten genom hela processen, tar fram beslutsunderlag, ansvarar för budget och tidplan samt samordnar konsulter, entreprenörer och andra aktörer. Du har också kontakt med myndigheter, leder projekt- och byggmöten och arbetar aktivt för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar i våra projekt.
Hos oss får du arbeta med projekt som spänner från ombyggnationer och underhåll till nyproduktion och utveckling av kommunens fastigheter.
Du arbetar tillsammans med övriga projektledare och andra specialistfunktioner inom Kommunfastigheter. Tillsammans utvecklar vi våra fastigheter, våra arbetssätt och vår verksamhet, alltid med fokus på kvalitet, långsiktighet och samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom bygg, fastighet, teknik, samhällsbyggnad eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant. Har du förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av kvalificerad projektledning inom bygg eller fastighet är även det intressant.
Du har erfarenhet av att självständigt leda projekt, gärna inom byggnation eller ombyggnad, och är van att ansvara för projektens ekonomi, tidplan och kvalitet genom hela processen. Du har god kunskap om byggprocessens olika skeden och erfarenhet av att samordna konsulter, entreprenörer och andra aktörer mot gemensamma mål. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, har god datorvana och B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en beställarorganisation. Har du dessutom erfarenhet från offentlig verksamhet, kunskap om LOU eller arbete med hållbart byggande och klimatfrågor är det meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera, prioritera och driva flera projekt parallellt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att föra arbetet framåt och har ett lösningsorienterat arbetssätt där du ser helheten och kan fatta väl avvägda beslut även när förutsättningarna förändras. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du samordnar olika intressen på ett lyhört och professionellt sätt och bidrar till ett gott samarbete både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som uppskattar frihet under ansvar, vill utvecklas tillsammans med andra och ser värdet av ett gott samarbete. För oss är engagemang, ansvarstagande och viljan att bidra minst lika viktiga som erfarenhet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-747 55 Jobbnummer
9989841