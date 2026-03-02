Vi söker en Projektingenjör
2026-03-02
Vi söker en Projektingenjör för ett uppdrag inom en nationell investeringsverksamhet. Uppdraget bedrivs i projektform och innebär ett nära samarbete med projektledare och projektorganisation.
Du kommer att stödja projektledningen i genomförandet av investeringsprojekt som kan befinna sig i olika skeden - från planering och projektering till produktion och avslut. Arbetet sker i samverkan med interna specialister och externa aktörer samt enligt gällande styrande dokument och riktlinjer.
I uppdraget ingår även att bidra till kunskapsöverföring inom organisationen.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Rollen är huvudsakligen administrativ och koordinerande, med inslag av uppföljning och projektstöd. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på projektens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ekonomihantering (prognoser, kostnadsuppföljning, fakturahantering)
Stöd till projektledare inom tidsplanering och uppföljning
Dokumenthantering och strukturering av projektinformation
Mötesadministration (bokningar, kallelser, protokoll)
Uppföljning av projektets styrande dokument, riskanalyser och kontrollprogram
Deltagande vid granskning av levererade handlingar
Medverkan vid projektöverlämning
Säkerställa god ordning i projektverktyg och dokumentationssystem
Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
B-körkort
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning, alternativt likvärdig erfarenhet
Minst 6 månaders erfarenhet under de senaste 2 åren av arbete som projektingenjör, inom projektledning eller likvärdig roll
Arbetet ska ha utförts självständigt och motsvara minst 75 % av heltid
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann
Ansvarstagande och självgående
Samarbetsinriktad
Bekväm med administrativa och ekonomiska uppföljningsuppgifterSå ansöker du
Är du den vi söker? Välkommen att skicka din ansökan med CV till info@etoile-nordique.com
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
856 33 SUNDSVALL Körkort
