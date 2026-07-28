Timvikarie till sportintresserad man i Västerås
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-28
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vi söker nu en timvikarie till en man i 35 års åldern i Västerås. Kunden använder rullstol och har en tak-lift för hjälp med förflyttningar.
Kundens stora intresse i livet är sport och han ser gärna på sport på TV men också live i verkligheten.
Vår kund har också en katt så det är därför viktigt att du som söker inte är allergisk.
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för sport så som innebandy, fotboll, hockey och tennis.
Är glad och trevlig i 25-45 års åldern.
Gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Inte är allergisk mot katter
Gillar att laga mat
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Vi kräver även ett utdrag från belastningsregistret för denna tjänst: beställ via länken nedan och få ditt utdrag till Kiva för snabbare hantering.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Tjänstgöringsgrad:vid behov
Arbetstider: 10-16 och 16-22 veckans alla dagar
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Caroline Blom Sterge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Blom caroline.b@assistansexperten.se 0737500899 Jobbnummer
10013564