Vi söker en konservator
2025-11-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Lindesberg
, Karlskoga
Örebro län har en lång historia av att vara en mötesplats för människor från nord och syd, öst och väst. Här korsas skogs- och slättbygd, bergslag och bondebygd.
Länsmuseibyggnaden har varit stängd under en längre tid men är snart renoverad. Arbete pågår för fullt med att fylla den med ett spännande och varierat innehåll.
Stiftelsen Örebro läns museum söker nu en konservator med placering vid Enheten för kulturhistoria och utställning. Vi letar efter dig som brinner för at ta fram ny kunskap och visa och berätta mer om regionens historia via våra föremål.
Örebro läns museum har i 170 år samlat på kulturhistoriska föremål, konst och arkivalier och har idag en av de största regionala samlingarna i landet, med närmare 300 000 föremål och över en miljon fotografier.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som motiveras av och tycker det är roligt att arbeta systematiskt med museala samlingar för att bevara regionens historia, med allt från hantering av fornfynd till utställningsproduktion och förmedling till allmänhet och skola.
Du har ett stort intresse för att arbeta med samlingsvård och ta fram kunskapsunderlag till museets, utställningar, mobila scener och digitala plattformar.
Vi förutsätter att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du arbetar proaktivt, är systematisk och ansvarstagande, samt van att vara flexibel och bekväm i olika arbetsmiljöer. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om tjänsten
medverka i utställningsarbeten och låneärenden
planera, upphandla och genomföra aktiva och förebyggande konserveringsåtgärder
registrera konserveringsdokumentation och annan relevant information i samlingsförvaltningsdatabas
medverka vid identifiering, värdering och analyser av risker för föremålssamlingarna samt genomföra förebyggande åtgärder enligt god samlingsförvaltning
planera och genomföra transport och montering av föremål inför återöppnande av museets alla kommande basutställningar Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
kandidatexamen från universitet eller högskola inom föremåls konservering
minst fem års arbetserfarenhet som föremåls konservator efter avslutad utbildning
erfarenhet av konserveringsdokumentation i digitala samlingsförvaltningssystem
goda kunskaper i svenska och engelska
god samarbetsförmåga och administrativ förmåga
B-körkort
Meriterande
BE-körkort
Ansökan
Sista ansökningsdag 28 november 2025.
Ansökan sker via teamtailor.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, där helgtjänstgöring kan ingå. Vi tillämpar provanställning. En ansökan till Örebro läns museum är en allmän handling.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Arbetsställe
Örebro läns museum, Kaserngården 6, Örebro.
Kontakt
Marcus Drotz, Enhetschef kulturhistoria och utställning marcus.drotz@olm.se
Telefon: 019-6028705
Fackliga företrädare
Johanna Björck, DIK
Telefon: 019-602 87 11
Per Torgén, Vision
Telefon: 019-602 87 20 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
