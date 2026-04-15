Vi söker en hälso- och sjukvårdskurator
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus är ett "sjukhus inom sjukhuset" vilketinnebär att vi har vårdavdelningar och öppenvårdsmottagning där de barn som vårdas hos oss får sin vårdhuvudsakligen på ett och samma ställe. Vi tar emot barn med olika sjukdomar och skador och har föravsikt att ge en sammanhållen vård med fokus på familjen.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och vårt uppdrag utökas i takt med att vår kunskap ökar inom områden rörande sjukdomar som drabbar barn och ungdomar. I vår verksamhet bedriver vi också forskning, som en självklar del av det kliniska arbetet.
Vi erbjuder fortbildning och kompetensutveckling - forskning är en integrerad del av vår verksamhet och vi bedriver flera forskningsprojekt där vi ingår i olika nationella forskningsnätverk. Har du intresse för forskning är vi rätt arbetsplats för dig!
Läs gärna om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som hälso- och sjukvårdskurator ingår att vara en del av utredningsprocessen i team tillsammans med läkare och kollegor inom paramedicinska gruppen. I arbetsuppgifterna ingår vidare att ge psykosocialt stöd till barn/ungdomar och vårdnadshavare samt vara en del i rehabiliteringsprocessen. Det förväntas att du kan både arbeta självständigt och samverka med andra professioner så att allas kompetens bidrar till att vårdprocessen för patienten bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
Arbetsgrupp
Du kommer att ha din tillhörighet i den paramedicinska gruppen, som har sin utgångspunkt i det interprofessionella samarbetet och lärandet. I denna grupp träffas ni regelbundet för att ta del av information och diskutera gemensamma frågor. Den paramedicinska gruppen består av olika kompetenser; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, lekterapeuter, logoped, dietister och sjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig med socionomexamen. Meriterande är legitimation som hälso- och sjukvårdskurator och/eller utbildning i KBT. Meriterande är också erfarenhet av tidigare arbete med barn och ungdomar samt deras familjer inom verksamheter som barnpsykiatri, socialtjänst eller annan likvärdig erfarenhet.
Du är van att kommunicera och skapa bra samarbeten med olika professioner. Du är flexibel, ser möjligheterna i förändringar, har en positiv och lösningsfokuserad inställning. Ditt arbetssätt kännetecknas av en god kvalitet samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Kontakt
Enhetschef
Maria Malmberg maria.malmberg@regionostergotland.se 010-1042504 Jobbnummer
9855748