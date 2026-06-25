Vi söker en engagerad fastighetstekniker
Gamla Byn Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Avesta Visa alla fastighetsskötarjobb i Avesta
2026-06-25
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Vill du arbeta praktiskt, ta ansvar och vara en viktig del av vår serviceverksamhet? Nu söker vi en områdesansvarig fastighetstekniker med inriktning på vitvaror till oss på Gamla Byn AB i Avesta.
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss arbetar du med felsökning, reparation och service av vitvaror i våra fastigheter. Du har ett rörligt och fritt arbete med stort eget ansvar, där du planerar ditt tilldelade område, beställer material och ser till att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet.
Du kommer att träffa många av våra hyresgäster i deras hem. Därför ser vi att du har god social förmåga och är lyhörd, respektfull och förtroendeingivande i mötet med andra människor. I rollen är du inte bara den som löser tekniska problem, du bidrar också till trygghet, god service och en fungerande vardag för våra hyresgäster.
Vi ser gärna att du som söker har:
erfarenhet av praktiskt arbete inom service eller teknik, gärna inom vitvaror
ett lösningsorienterat och serviceinriktat arbetssätt
god servicekänsla och ett professionellt bemötande
B-körkort, vilket är ett krav
god datorvana, gärna med erfarenhet av fastighetssystem
förmåga att kommunicera på flera språk, vilket är en fördel
förmåga att arbeta självständigt, planera ditt arbete och ta helhetsansvar för ditt område
Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen
För att trivas i rollen tror vi att du har ett stort intresse för teknik och en stark känsla för service. Du är positiv, noggrann och ansvarstagande, och har lätt för att hitta lösningar när problem uppstår. Du samarbetar gärna med andra, samtidigt som du är trygg i att ta eget ansvar. Vi ser också att du trivs med en roll där praktiskt arbete varvas med mer teoretiska uppgifter.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till trygga hem, välskötta fastigheter och en fungerande vardag för dem som bor i våra bostäder. Vi tar ett stort samhällsansvar, och som medarbetare blir du en viktig del av det arbetet.
Vi vill ge dig möjlighet att utvecklas, både i din yrkesroll och som person. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, delar kunskap och värdesätter både samarbete och eget ansvar.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor, både i vår förvaltning och i utvecklingen av våra fastigheter. För oss handlar hållbarhet också om människor. Vi vill vara en arbetsplats där olika erfarenheter, perspektiv och kompetenser tas till vara, och där alla möts med respekt.
Vi vill uppmuntra till god hälsa och rörelse i vardagen. Därför erbjuder vi friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel. Du har också möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkring.
Anställning och villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Avesta. Arbetet är förlagt till dagtid men jourtjänstgöring kan bli aktuell. Du utgår från vårt kontor på Axel Johnsons väg 73, Avesta. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal och erbjuder trygga anställningsvillkor. För tjänsten krävs B-körkort.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Skicka din ansökan genom formuläret på vår hemsida senast 16 augusti 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina personliga egenskaper kommer att ha stor betydelse i den här rekryteringen.Om företaget
Gamla Byn AB är Avestas kommunala bostadsbolag. Vi arbetar varje dag för att skapa trygga hem, välskötta fastigheter och god service till våra hyresgäster och kunder.
Vi erbjuder 1 085 hyreslägenheter som passar var du än befinner dig i livet, från den första egna lägenheten till ett hem att bo kvar länge i. Vi förvaltar också många av Avesta kommuns verksamhetslokaler och bidrar på så sätt till att viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg har ändamålsenliga lokaler.
Genom vårt dotterbolag Avesta Industristad AB erbjuder vi även lokaler för kontor, verkstad och lager, och är med och skapar förutsättningar för ett levande och växande näringsliv i kommunen.
Vår vision är att vara det självklara förstahandsvalet för både bostäder och lokaler. Med nöjda kunder som vårt viktigaste mål utvecklar vi våra fastigheter, lyssnar på dem vi finns till för och arbetar för hållbara lösningar, idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gamla Byn Aktiebolag
(org.nr 556285-2896), https://www.gamlabyn.se/
Axel Johnsons Väg 73 (visa karta
)
774 34 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gamla Byn AB Kontakt
Driftchef
Johan Dickfors johan.dickfors@avesta.se 0226-64 57 93 Jobbnummer
9978110