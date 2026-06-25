Vi söker en driven och Transportmäklare / Speditör!
Partille Kyltransport AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-06-25
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Är du en självgående person som gillar att ta egna initiativ och tänker utanför boxen? Är du flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att skapa nya affärskontakter? Då kan det vara dig vi söker!
Som transportföretag växer vi och söker nu en Transportmäklare / Speditör som vill vara med på vår resa och bidra till företagets fortsatta framgång.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som Transportmäklare / Speditör hos oss kommer du att spela en viktig roll i att driva och utveckla vår verksamhet. Du kommer att arbeta aktivt med att köpa och sälja transporter, både nationellt och internationellt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Planera och koordinera transporter på våra egna fordon.
Arbeta aktivt med att uppsöka nya transportmöjligheter och bygga långsiktiga samarbeten.
Knyta kontakter med nya kunder och samarbetspartners.
Säkerställa kvaliteten och uppföljningen av pågående transporter.
Följa upp leveranser och säkerställa att allt går enligt plan.
Vad vi söker:
Vi söker dig som är driven och orädd, har en stark vilja att utvecklas och ta ansvar för ditt arbete. Du ska ha ett kreativt och lösningsorienterat tänkande som hjälper dig att hantera olika utmaningar och hitta nya vägar framåt. Det är viktigt att du trivs med att arbeta självständigt, men också har lätt för att samarbeta i team och skapa goda relationer både internt och med externa partners.
Du har ett bra sinne för affärer och kan snabbt förstå kundens behov och agera därefter. Det är också en fördel om du har erfarenhet av transportbranschen, men vi lägger större vikt vid din inställning och din vilja att lära och växa inom företaget.
Vi erbjuder:
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas.
Ett team av engagerade och kompetenta kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling inom transport- och logistikbranschen.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom transport eller spedition är meriterande, men inget krav.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Bra kommunikationsförmåga och lätt för att skapa nya affärskontakter.
Du trivs med att arbeta i en snabbrörlig och förändringsbenägen miljö.
Svenska, Engelska
Lön: Enligt ök
Heltid 100%
Arbetstider: 08 - 17 Mån - Fre (1 timma rast)
Vi utgår från vårt nya kontor på Exportgatan 57B, Hisings Backa
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt växande team? Skicka in din ansökan och CV till tobias.nilsson@partillekyltransport.se
senast 2024-11-20. Märk din ansökan med "Transportmäklare / Speditör".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: tobias.nilsson@partillekyltransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kyltransport AB
(org.nr 559144-8765)
Långavallsgatan 8 (visa karta
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424 57 GUNNILSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979906