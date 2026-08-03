Vi söker en Arbetsledare!
Frälsningsarméns Stödboende Nylösegården / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-08-03
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Vill Du vara en del i vår vårdkedja?
Vårdkedjan Göteborg, är en del av Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, och vänder sig till män från 21 år, med sociala problem och- eller drogproblem. Vi erbjuder platser både i vårt drogtoleranta boende Lilla Bommen och i Nylösegården / Slussen, våra motivationsboenden, där vi arbetar med de som behöver stöd vid återfall, och stöd på vägen till ett fungerande, drogfritt liv.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och utvecklande uppdrag där du arbetar nära verksamheten, samtidigt som du har möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och kvalitet.
Din roll
Som arbetsledare är du medarbetarnas närmsta ledare och har en central roll i att leda, organisera och utveckla det dagliga arbetet. Du ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och goda förutsättningar för verksamhetens uppdrag. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande ramavtal, lagstiftning, riktlinjer och verksamhetens rutiner.
Tjänsten är varierad och kombinerar arbetsledning, administrativa arbetsuppgifter och ett verksamhetsnära pedagogiskt arbete, vilket innebär att du även kan behöva arbeta i det dagliga arbetet.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschefer och ytterligare arbetsledare.
Som arbetsledare har du en kombinerad roll där du både leder medarbetare och arbetar praktiskt i verksamheten Du har en viktig roll i att skapa struktur, kvalitet och ett gott arbetsklimat. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter kommer det ingå att:
• leda, planera och fördela det dagliga arbetet
• leda metodmöten och andra möten
• implementera, följa upp och utveckla rutiner och arbetssätt.
• stötta medarbetare i frågor som rör dokumentation, genomförandeplaner och i det pedagogiska arbetet.
• vara behjälplig med bemanning och introduktion av nya medarbetare
• utföra administrativa arbetsuppgifter, som förfrågningar, beställningar och vara behjälplig med fakturering
• bidra till verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
• samarbeta med interna och externa aktörer
• ersätta annan arbetsledare vid behov
Din kompetens och erfarenhet.
Vi söker dig med högskoleexamen inom socialt eller pedagogiskt arbete och som har dokumenterad erfarenhet av flerårig arbetsledning, och av verksamhetsområdet.
Du ska ha erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, verksamhetssystem och en god datavana.
God kunskap om social dokumentation.
Du ska ha god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande om du har erfarenhet av kvalitetsarbete.
Krav på B-körkort och utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Om dig
Vi söker en trygg och tydlig ledare med god förmåga att samarbeta.
Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och driva arbetet framåt.
Du behöver kunna ta välgrundade beslut i det dagliga arbetet och ta ansvar för att följa upp vad som behöver göras.
Du bör ha en god förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du bör aktivt kunna söka ny kunskap, omsätta det i det praktiska arbetet och be om stöd när det behövs.
Du behöver ha en förmåga att skapa engagemang, delaktighet och ett gott arbetsklimat samtidigt som du är tydlig i dina förväntningar och följer upp det dagliga arbetet på ett strukturerat sätt.
Du är van vid att bemöta individer med psykisk ohälsa och har erfarenhet av att arbeta med människor i en utsatt situation.
Har du en förmåga att motivera andra utifrån ett empatiskt, stödjande förhållningssätt och vara en god förebild, så kommer du att trivas hos oss.
Vi strävar efter en balanserad arbetsgrupp avseende erfarenhet, språk, kulturell bakgrund och kön. Alla ansökningar bedöms dock utifrån kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.
Tjänsten
Arbetstid dagtid, måndag-fredag (annan tjänstgöring kan förekomma)
En tillsvidaretjänst föregås av 6 månader provanställning.
Kollektivavtal finns.
Rekryteringsprocess
Vill du vara med och göra skillnad?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi vill uppmärksamma att vi inte besvarar alla ansökningar som inkommer till oss, utan gör ett urval om vilka som kommer vidare i rekryteringsprocessen. Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
E-post: carola.gardare@fralsningsarmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
Skaragatan 3 (visa karta
)
415 01 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frälsningsarméns Stödboende Nylösegården Jobbnummer
10020225