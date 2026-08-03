Vi Söker Butikssäljare Till Vår Nya Butik I Kalmar
Pilgrim Sweden AB / Butikssäljarjobb / Kalmar Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar
2026-08-03
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Pilgrim söker 3 ansvarsfulla och serviceinriktade butikssäljare med intresse för mode och goda resultat, till vår nya butik i Giraffen i Kalmar, för en tjänst på 10 timmar.
Som butikssäljare ingår du i ett team av duktiga och modeintresserade säljare. Du måste vara serviceinriktad ut i fingerspetsarna, eftersom vårt yttersta mål är att ge våra kunder en unik och fantastisk upplevelse när de besöker våra butiker.
På Pilgrim jobbar vi tillsammans som ett stort team, och därför är det avgörande att du är en teamplayer som vill vara med i gemenskapen och bidra med gott humör och goda resultat.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Försäljning och kundservice • Ta hål i öronen • Se till att butiken är inbjudande och välkomnande
OM DIG
• Du är minst 18 år gammal • Du är en skicklig säljare och sätter alltid kunden i centrum för en unik upplevelse • Du är modeintresserad och följer med i trender • Du talar flytande svenska och engelska • Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lojal • Du är glad, positiv och motiverande • Du är flexibel och kan behålla överblicken i stressade situationer
TILLTRÄDE
Anställningsstart: I början av september.
Som timanställd butikssäljare krävs det att du är flexibel och kan arbeta alla dagar i veckan, men främst eftermiddagar, kvällar, helger och under utökade öppettider.
SKICKA IN DIN ANSÖKAN
Skicka in din ansökan och ditt CV till vår jobbportal: https://www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs.
Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https:// www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10 tim Giraffen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pilgrim Sweden AB
(org.nr 559404-4363), https://www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs
Verkstadsgatan 2 (visa karta
)
392 39 KALMAR Arbetsplats
Pilgrim Giraffen Jobbnummer
10020221