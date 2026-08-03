Kyrkogårds- och fastighetschef till Holmsunds församling
Vedea AB / Fastighetsskötarjobb / Umeå Visa alla fastighetsskötarjobb i Umeå
2026-08-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vedea AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vi söker en kommunikativ kyrkogårds- och fastighetschef till vår församling, där havet, skärgården och Umeås möjligheter finns runt hörnet. Här kan du kombinera ett meningsfullt samhällsuppdrag med goda möjligheter till kompetensutveckling, i en organisation med korta beslutsvägar, ett erfaret arbetslag och en kultur där vi hjälps åt och värnar balansen mellan arbete och privatliv.
Ditt nya arbete som kyrkogårds- och fastighetschef
I rollen som kyrkogårds- och fastighetschef har du det övergripande ansvaret för församlingens fastigheter, begravningsverksamhet, kyrkogårdar och grönområden. Tillsammans med vaktmästarteamet leder och utvecklar du verksamheten med fokus på kvalitet, hållbarhet och god service. Du arbetar långsiktigt med förvaltning, underhåll och utveckling av fastigheter och kyrkogårdsmiljöer samtidigt som du driver effektiviserings- och förändringsarbete. En viktig del av uppdraget är att skapa tillit och förtroende för både begravnings- och församlingsverksamheten, såväl internt som externt. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och myndighetskrav. Rollen innebär nära samverkan med förtroendevalda, myndigheter, entreprenörer och allmänhet. Du leder och stöttar ett team på sex medarbetare (fler under sommarsäsongen) och är samtidigt beredd att vid behov själv bidra i det dagliga arbetet på kyrkogården. Du rapporterar till kyrkoherden, ingår i församlingens ledningsgrupp och är föredragande i kyrkorådet. Tjänsten har sin placering i Holmsund. B-körkort krävs för att kunna ta sig mellan våra två kyrkor och kyrkogårdar.
Är du den vi söker efter?
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning eller likvärdig erfarenhet samt ledarerfarenheter inkluderar personal- och budgetansvar, gärna från yrkesmässig verksamhet. Du bör ha erfarenhet av grönytearbete och/eller arbete med fastighetsförvaltning. Du har god datorvana och administrativ förmåga samt grundläggande förståelse för ekonomi såsom budget, redovisning och fakturering. Rollen förutsätter att du har god fysik, då arbetet periodvis kan vara fysiskt krävande. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du har ett genuint intresse för människor, miljö och samhällsuppdrag och trivs i en roll där både strategiska och vardagsnära frågor ryms. Du är en tydlig ledare som skapar arbetsglädje och förtroende genom ett tillitsbaserat arbetssätt. Du är kommunikativ, serviceinriktad samt trygg med att möta människor i både glädje och sorg. Du är strukturerad och har förmåga att prioritera och driva arbetet framåt.
Vi ser gärna att du är medlem i Svenska kyrkan och förutsätter att du delar Svenska kyrkans värdegrund.
Holmsunds församling
Holmsunds församling i Västerbotten är en del av Svenska kyrkan och tillhör Luleå stift. Församlingen är beläget i de kustnära samhällena Holmsund och Obbola, endast 12 kilometer från Umeå. Församlingen har ett tjugotal åretruntanställda och bedriver ett brett arbete inom gudstjänst, diakoni, undervisning, musik och ansvarar för två kyrkor med kyrkogårdar i anslutning. Som huvudman för begravningsverksamheten i Holmsund ansvarar vi för och tillhandahåller gravplatser, gravsättning och lokal för begravningsceremoni. Organisationen har god ekonomi och ett långsiktigt fokus på hållbarhet, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/holmsund
Din ansökan
Holmsunds församling samarbetar med Vedea Rekrytering och Åsa Holmström, 072-050 52 80. Det går även bra att kontakta kyrkoherde Christofer Sjödin, 072-539 11 10. Varmt välkommen med din ansökan märkt Holmsunds församling via www.vedea.se/CV
senast den 30 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
www.vedea.se/CV Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vedea AB
(org.nr 556909-3544)
913 31 HOLMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Christofer Sjödin 072-539 11 10 Jobbnummer
10020219