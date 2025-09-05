Vi söker dig som brinner för service!
2025-09-05
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Kund- och verksamhetsservice erbjuder ett brett utbud av servicetjänster, främst inriktat mot administration, som ska underlätta vardagen för både invånare och medarbetare i Region Kronoberg. Genom ett framåtsträvande fokus med invånarna och medarbetarna i centrum ser kund- och verksamhetsservice till att möta kundernas behov på ett professionellt och engagerat sätt.
På avdelningen intern kundservice arbetar totalt 12 medarbetare i Ljungby och Växjö. Avdelningen ansvarar kundservice för medarbetare. Varje månad tar intern kundservice emot ca 2000 telefonsamtal och ca 2000 beställningar via webben.
Vi söker nu en supportadministratör med placering i Växjö. Tjänsten är ett vikariat på ett år. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som supportadministratör på intern kundservice arbetar du med kundservice och support internt i organisationen. Vi är den naturliga ingången till regionservice för hjälp med beställningar, information och frågor som rör intern service.
I dina arbetsuppgifter ingår telefonsupport, ärendehantering och beställningar i våra interna beställningssystem. Du hanterar alla ärenden via telefon, webb, ärendehanteringssystem och servicedisk. Det är en stor variation av frågor som du hanterar och du jobbar dagligen i flera olika datasystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att vara spindeln i nätet och som alltid har service och kundens behov i centrum. För dig är det självklart med ett positivt bemötande och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är flexibel, har god datorvana och kan ha många bollar i luften. Du är också noggrann och klarar av en stundtals ojämn arbetsbelastning. Du behöver vara proaktiv och bra på att ta initiativ samt trivas i en stimulerande och utmanande miljö.
Du som söker ska ha en gymnasieutbildning, gärna med teoretisk inriktning. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från kundservice, telefonsupport och/eller försäljning/inköp. Du behöver vara van vid att jobba i flera olika datasystem samt ha telefonen som ett arbetsredskap. Flytande svenska i tal och skrift samt engelska i tal är ett krav.
