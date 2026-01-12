Vi söker bagare
Vi söker nu omgående en bagare till Spring Cake AB då vi har fått mycket att göra. erfarenhet är önskvärt men inget krav.
Vi jobbar gärna med glada positiva människor som ser möjligheter och skulle du även ha erfarenhet inom branschen men inget krav.
Du har självklart gästfokus, servicekänsla och gillar att samarbeta. Du är naturligt glad och ser möjligheter samt uppgifter löser du med ett leende på läpparna. Ditt ordningssinne har du med dig och lagspel är en sport för dig. Du arbetar givetvis båda dagar, kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
