Vi söker administratörer i Karlstad!
2026-03-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vi har just nu en ökad efterfrågan på administrativ kompetens och söker därför flera administratörer med start omgående för uppdrag hos våra kunder. Uppdragen varierar i omfattning, inriktning och bransch, och ger dig möjlighet att utvecklas i en professionell miljö där din struktur och noggrannhet gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som administratör via oss på Academic Work får du arbeta i en central och viktig roll där du stöttar verksamheten i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag men kan exempelvis innefatta:
Dokumentation och registrering
Koordinering och bokningar
Fakturahantering och enklare ekonomiadministration
Stöd till chefer, projektledare eller avdelningar
Kund- och leverantörskontakt
Arbete i olika affärs- och ärendehanteringssystem
Du erbjuds Som konsult hos oss får du en trygg anställning samtidigt som du bygger bred erfarenhet genom olika uppdrag. Detta ger dig möjlighet att utveckla din kompetens, stärka ditt CV och skapa värdefulla kontakter inför framtiden.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
