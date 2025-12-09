Vi rekryterar en specialpedagog/ -lärare
2025-12-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker
Nu söker vi på Vittra Östertälje en specialpedagog eller speciallärare med förmågan att få övrig pedagogisk personal på skolan att växa i mötet med eleverna.
Vi söker dig som vill stärka vårt elevhälsoarbete genom att bidra med specialpedagogisk kompetens på alla nivåer - från klassrummets konkreta lärsituationer till skolans strategiska utveckling. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.
Vittra Östertälje är en en väletablerad och omtyckt friskola som ligger i Östertälje, i utkanten av Södertälje kommun. Vi är en F-9 skola med ca 450 elever. Skolan kännetecknas av hög kvalitet i undervisningen och en trygg och stimulerande lärmiljö för alla våra elever. Vi är stolta över vår höga behörighet bland våra lärare och vårt engagerade arbete med elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Som specialpedagog på Vittra Östertälje arbetar du nära elever, lärare, vårdnadshavare, elevhälsoteam och rektor för att skapa tillgängliga lärmiljöer och stödja elevernas måluppfyllelse. Arbetet omfattar kartläggning av lärmiljöer, identifiering av hinder samt förslag på åtgärder i fysisk, pedagogisk och social miljö. Du kommer delta i pedagogiska utredningar och arbetet med åtgärdsprogram, leder handledningstillfällen för personal, samt sprider aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom specialpedagogik. Vidare bidrar du med ditt perspektiv i elevhälsomöten och skolutveckling, dokumenterar och utvärderar insatser samt presenterar analyser och förbättringsförslag för ledning och arbetslag.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Du har en specialpedagog- eller speciallärarexamen, gärna med en fördjupat intresse och kunskap inom NPF och tidig läs- och skrivutveckling. Du har en god förmåga och erfarenhet av att leda kollegor inom det specialpedagogiska området. Du har även en stark analytisk och kommunikativ kompetens; vana att arbeta både självständigt och i nära samarbete med lärare. Du håller dig ajour med aktuell omvärldskunskap och har ett intresse för forskningsbaserad skolutveckling.
Särskilt meriterande
• Speciallärarexamen i läs- språk och skrivutveckling
• Specialpedagogexamen med lärarexamen i svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, relationsskapande och lösningsfokuserad. Du trivs med att initiera förbättringsarbete, strukturera processer och inspirera andra till nya arbetssätt.
Är du redo att bli en del av vårt team på Vittra Östertälje? Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Övrig information
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-02-01
Placeringsort: Södertälje
Anställningsform: Ferietjänst
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Katarina Montenius rektor 070-536 15 06 eller via mail katarina.montenius@vittra.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonsförsäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
