Vi behöver studenter för extra jobb samt sommarjobb

Östersunds Assistansförmedling AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund
2026-01-27


Vi har flera grupper där det behövs timvikarier hos oss, och även förstärkning inför sommaren.
Vid intervjuer så kan vi bedöma i vilken grupp just du kan passa in i.
För att jobba som assistent så krävs det att du genuint tycker om att arbeta med människor, du måste vara ansvarsfull och flexibel.
I arbetet ingår det att sköta om den assistansberättigades personliga hygien och omvård, följa med på aktiviteter, sköta om personens hushåll, sjukgymnastik och vara social med personen.
Vi värdesätter erfarenhet men personkemin är det viktigaste.
Då våra assistansberättigade inte kan kommunicera så måste du ha en god svenska för att de ska förstå dig, och därmed vara lyhörd på personens signaler och kroppsspråk.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jessica@ostersundsassistansformedling.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".

Arbetsgivare
Östersunds Assistansförmedling AB (org.nr 556617-7217)
Odenskogsvägen 27 (visa karta)
831 48  ÖSTERSUND

Jobbnummer
9706524

