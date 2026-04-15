VFU-ansvarig och kompetensutvecklingsstrateg
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Vi söker nu en VFU-ansvarig och kompetensutvecklingsstrateg till förvaltningens team inom HR och kompetensförsörjning. Ditt arbete är en viktig del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens lärare.
Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för kommunens VFUverksamhet (verksamhetsförlagd utbildning) för lärarstudenter samt för samarbetet med högskolor och universitet i lärarutbildningsfrågor. Du tar vid en väl fungerande organisation kring VFU och fortsätter driva utveckling genom ett proaktivt arbete och nära samverkan med lärosäten.
Uppdraget är strategiskt och analytiskt och omfattar både anpassning av VFUverksamheten till kommunens kompetensförsörjningsbehov och ett strategiskt, samordnande arbete med kompetensutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som VFU-ansvarig och kompetensutvecklingsstrateg:
* Ansvara för kommunens VFUverksamhet, inklusive planering, samordning och fördelning av VFUplatser inom samtliga skolformer. Årligen tar vi emot upp till 200 lärarstudenter i våra kommunala och fristående förskolor och skolor
* Samverka med lärosäten kring innehåll, genomförande, utvärdering och utveckling av VFU samt förhandla och teckna avtal om VFU/övningsskolor och utveckla nya samarbeten
* Säkerställa tillgång till utbildade handledare samt informera om och samordna handledarutbildningar
* Ha övergripande ansvar för VFUportalen, samordna administration kring VFUersättningar samt planera VFUmöten, studentseminarier och uppdatering av webbinformation
* Utveckla rutiner och processer kopplade till VFU
* Bedriva omvärldsbevakning av pågående och kommande utredningar samt arbeta proaktivt med konsekvenser av förändringar inom skola kopplat till lärarutbildning och VFU
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom förvaltningens strategiska kompetensutvecklingsarbete:
* Identifiera och ta fram förslag på kompetensutvecklingsinsatser inom Omställningsfonden
* Arbeta med kompetensutvecklingsbehov kopplat till exempelvis 10årig grundskola och professionsprogrammet för förstelärare
* Arbete med arbetsintegrerad praktik, utbildningar och samordning av lovskola
* Analys och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser samt nyckeltal inom kompetensförsörjning
Du kommer ha samarbetsytor både inom förvaltningen och externt samt ingå i en avdelning med ett starkt driv, stor arbetsglädje och ett gott samarbete.
Teamet består av HR-konsulter, HR och arbetsmiljökonsult samt HR och arbetsmiljökoordinator, med områdeschef för HR och kompetensförsörjning som närmaste chef. Inom teamet har vi stort fokus på att utveckla och effektivisera våra processer och arbetssätt utifrån verksamheternas behov vi är en stödfunktion. Vi arbetar för våra barn och elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen inom grund- eller gymnasieskola, har arbetat som lärare, har erfarenhet av samverkan med högskola/universitet samt god kunskap om lärarprogrammen. Du är självgående, bygger goda relationer och har en god kommunikativ förmåga. Du är prestigelös och lyhörd, samtidigt som du tar initiativ och har mycket god förmåga att driva ditt arbete framåt. Du har en hög administrativ och digital kompetens samt har erfarenhet av att arbeta fram och kvalitetssäkra formella avtal. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. För att trivas i rollen behöver du vidare kunna arbeta på ett strukturerat sätt och ha en god framförhållning. Du motiveras av arbete med utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer.
Meriterande är erfarenhet som VFUhandledare, arbete i högskolornas/universitetens placeringssystem samt erfarenhet av strategiskt, analytiskt och samordnande arbete inom kompetensförsörjning, gärna i kommunal verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske under första delen av maj.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov, upp till 2 dagar per vecka.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef HR och kompetensförsörjning
Maria Rothstein maria.rothstein@jarfalla.se 08-580 285 77 Jobbnummer
9856097