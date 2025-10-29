VFU HR-Student
HR-avdelningen
Är du nyfiken på hur det är att arbeta med HR inom en stor organisation med många kontaktytor och goda möjligheter att utvecklas? Då har vi möjligheten för dig. Varmt välkommen med din ansökan till en VFU-placering hos oss på Region Jönköpings län!
Att vara VFU student hos oss
Som HR-partner arbetar vi med att ge chefer strategiskt stöd, utbildning, metoder och verktyg inom områdena hälsa och arbetsmiljö, kompetensförsörjning och anställningsvillkor.
Vår ambition är att du ska få se olika delar av HR-arbetet genom att följa både HR-partners och HR-chef. Du kommer även att få självständiga uppgifter av varierande karaktär samt ett större projekt att ansvara för. Under din praktik hos oss kommer du bland annat få inblick i:
• rekrytering
• arbetsmiljö och rehabilitering
• lön och anställningsvillkor inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• samverkan med fackliga organisationer
• diverse administration kring rekrytering, avtal, etcetera.
Vi tar emot studenter under period 1 (vecka 9-13), och period 2 (vecka 14-18). Beroende på vilken HR-avdelning du som student hamnar på kommer få möjlighet till en vecka på kompetensförsörjningsenheten.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings län är en av länets största arbetsgivare med cirka 11 000 anställda. Vi arbetar tillsammans för visionen "För ett bra liv i en attraktiv region". Glädje och stolthet är viktigt för oss, och när du arbetar i Region Jönköpings län är du med och gör skillnad på riktigt.
Inom HR-organisationen i Region Jönköpings län finns följande HR-funktioner, där HR-chef, biträdande HR-chef och HR-partners arbetar:
• Folktandvården
• Vårdcentralerna Bra Liv
• Kirurgisk vård
• Medicinsk vård
• Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
• Verksamhetsstöd och service
• Regionledningskontoret, Regional utveckling, Länstrafiken, Verksamhetsnära funktion, Smålands musik och teater.
I HR-organisationen ingår även kompetensförsörjningsenheten och HR-stab. HR-organisationens huvudprocesser är kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö och lönebildning.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Du som söker genomgår en utbildning inom HR eller liknande program på högskolenivå, och har en VFU-period under våren 2026. Vi vill att du har ett stort intresse för HR-frågor med en vilja att bidra till förnyelse och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktik. VFU:n riktar sig i första hand till dig som studerar på Jönköping University.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig praktisk erfarenhet från en offentlig organisation med höga ambitioner för framtiden. För oss är det viktigt att du får fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med HR. Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas och samtidigt lära dig mer om och bidra till vår organisation. För att skapa goda förutsättningar för en lärande och utvecklande praktik kommer du att tilldelas en handledare som du träffar för regelbundna avstämningar.
Verksamhetsområdenas olika uppdrag och kunskapsintensiva natur skapar en spännande arena för HR-arbetet. Hos oss kommer du ingå i erfarna arbetsgrupper som präglas av engagemang, prestigelöshet och ett nära samarbete där vi har roligt tillsammans. Vi lägger stor vikt vid professionellt HR-stöd.
Så här säger en av våra tidigare studenter om sin tid hos oss:
"Jag är otroligt tacksam över mitt val av praktikplats. Regionen välkomnade mig med öppna armar och jag möttes av en hög nivå av kompetens och yrkeserfarenhet. För den som vill ha en helhetssyn av HR och en inblick i de olika rollerna skulle jag absolut rekommendera att söka en praktikplats här!".
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Emil Skoglund, emil.skoglund@rjl.se
eller 010-242 41 48.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 november, urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
