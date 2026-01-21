Veterinär till Vallentuna Djurklinik
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Veterinärsjobb / Vallentuna Visa alla veterinärsjobb i Vallentuna
2026-01-21
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Veterinärgruppen Holding AB i Vallentuna
, Stockholm
, Knivsta
, Gävle
, Söderköping
eller i hela Sverige
Om tjänsten & vem vi söker
Vi söker nu efter ytterligare en veterinär till teamet på Vallentuna Djurklinik. Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete tillsammans med ett kompetent och engagerat team. Vi ser helst att du arbetat i rollen som veterinär i något/några år och att du därmed är självgående på mottagningen och inom grundläggande tandkirurgi. För oss är kunskaper inom odontologi särskilt meriterande.
Vi söker dig som är ambitiös, initiativrik och trygg i mötet med djurägare. Du uppskattar att samarbeta med kollegor men trivs också med att ta eget ansvar. Precis som resten av arbetsgruppen bidrar du till en positiv, professionell och trivsam arbetsmiljö.
Om kliniken
Kliniken har funnits i vår regi sen mars 2015 och vi flyttade till nya stora lokaler i december 2023.
Till oss är alla sällskapsdjur välkomna, vi hjälper alla slags smådjur - hund, katt, kanin, marsvin m.m. och vår idé är att ge kvalificerad djursjukvård och personlig service på en modern och välutrustad smådjursklinik.
Vi är en personalgrupp om 15 kollegor där 6 av oss arbetar som legitimerade veterinärer.
På kliniken utför vi medicinska utredningar av akuta och kroniska sjukdomstillstånd, mjukdelskirurgi, ortopediska operationer, förebyggande behandlingar samt avancerad tandvård. Vi har även akutmottagning. Till vår hjälp har vi röntgen, ultraljud och eget laboratorium.
Hos oss råder en god inkluderande och professionellt kamratskap mellan kollegor. Vi har en personlig relation till många av våra djurägare som är stamkunder.
Det finns möjlighet till att ha med egen hund. Vi ligger bredvid brukshundsklubben och har fina promenadstråk.
Kika in på vår hemsida Vallentuna Djurklinik och vår FB och Instagram
Vi intervjuar löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126)
Lindövägen 2E (visa karta
)
186 30 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna Djurklinik Jobbnummer
9697889